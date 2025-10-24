Gazze Mahkemesi İstanbul Oturumu: İsrail'in Sağlık Altyapısını Hedef Aldığı İddiası

Gazze Mahkemesi İstanbul Oturumu: Sağlık Sistemleri Hedef Alındı İddiası

Gazze'de işlenen savaş suçlarını soruşturmak üzere kurulan bağımsız Gazze Mahkemesinin İstanbul'daki nihai oturumunda, "Siviller ve Sivil Altyapının Hedef Alınması - Sağlık Sistemleri" başlıklı panel düzenlendi. Panelde MSF'den Dr. Javid Abdelmoneim, Türk doktor Dr. Taner Kamacı, Norveçli Prof. Dr. Mads Gilbert ve İngiltere'den psikoterapist Gwyn Daniel konuştu.

MSF'den Dr. Javid Abdelmoneim: Hastaneler, sağlık personeli ve altyapı bilinçli hedef alındı

Dr. Abdelmoneim, Gazze'deki hastanelerin ve sağlık çalışanlarının doğrudan ve kasıtlı biçimde hedef alındığını belirtti. Abdelmoneim, hastanelerin bilerek vurulduğunu, tıbbi malzeme girişinin engellendiğini, sağlık personelinin öldürüldüğünü veya alıkonulduğunu ve su ile kanalizasyon altyapısının bilinçli şekilde tahrip edildiğini ifade etti.

El-Avde Hastanesi'ne yönelik saldırıları anımsatan Abdelmoneim, "İsrailli yetkililere hastanede hasta ve sağlık personeli bulunduğunu ve hastanenin uluslararası insancıl hukuk kapsamında korunduğunu defalarca ilettik" dedi. MSF'den Dr. Mohamed Abou-Jaida ile Dr. Ahmed As-Saffar'ın hayatını kaybettiğini ve bir MSF konvoyunda hemşire Abad Shabab'ın öldürüldüğünü aktardı.

Abdelmoneim, su ve sanitasyonun çöküşüne dikkat çekerek "Tuzdan arındırma pompaları ve su kamyonlarının yakıt ihtiyacının üçte birinden azı İsrail tarafından karşılandı" ifadelerini kullandı. Gazze'de çocuk felci salgını ilan edildiğini ve önlenebilir nedenlerle çocuklar, hamile kadınlar ile kronik hastalığı olanların hayatını kaybettiğini belirtti.

Dr. Taner Kamacı: Sağlık hizmetleri, sivillerin korunmasının tamamen çöktüğünü gösteriyor

Gazze'de görev yapmış bir Türk sağlık yetkilisi olan Dr. Taner Kamacı, bölgedeki sağlık hizmetlerini "sivillerin korunmasının tamamen çöktüğü" bir tablo olarak niteledi. Kamacı, iki yıldır süregelen kesintiler nedeniyle Filistinlilerin elektrik, su ve gıdadan mahrum kaldığını ve bunun fiziksel, sosyal ve zihinsel sağlık üzerinde ağır etkileri olduğunu vurguladı.

Kamacı, Gazze'de anestezisiz ameliyatlar, at arabalarıyla hastaneye taşınan çocuklar ve koridorlarda ölen hastalar olduğunu belirterek, "Hayatta kalmak neredeyse bir mucize" dedi. Kamacı, Gazze sağlık yetkililerinin verilerine göre 1722 sağlık çalışanının öldürüldüğünü, 362'sinin hapse atıldığını ve iki yıl içinde en az 4 bini çocuk yaklaşık 15 bin kişinin en az bir uzvunu kaybettiğini aktardı.

Prof. Dr. Mads Gilbert: Sağlık sorunlarının kökeninde işgal var

Norveçli acil tıp uzmanı Prof. Dr. Mads Gilbert, Gazze'deki sağlık krizi için temel nedenin "İsrail işgali" olduğunu söyledi. Gilbert, 40 yılı aşkın bir süredir belgelenen hastane, ambulans ve sağlık personeline yönelik saldırı örüntüsünün 1982'den beri BM soruşturmalarına rağmen değişmediğini vurguladı.

Gilbert, Gazze'deki ölü sayısının 100 bini aştığını ve bunun büyük çoğunluğunun kadın ve çocuklardan oluştuğunu belirtti. Ayrıca, 7 Ekim 2023'ten bu yana yayımlanan 328 BM durum raporuna atıfta bulundu ve enkaz altında olabilecek 10 bin ila 20 bin kişinin daha bulunabileceğine değindi.

Sağlık çalışanlarının hedef alınmasına ilişkin verileri aktaran Gilbert, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre son iki yılda Gazze'de 2 bin 853 sağlık çalışanı ve hastanın öldürüldüğünü veya yaralandığını ve bunun "her altı saatte bir" oranına denk geldiğini söyledi. Gilbert, bu eylemleri "son derece sistematik" ve daha fazla insanın ölmesini amaçlayan bir strateji olarak tanımladı.

Gwyn Daniel: Travma sürekli ve devam ediyor

Psikoterapist Gwyn Daniel, iki yıldır süren bombardımanın Gazze'de benzeri görülmemiş bir psikolojik çöküşe yol açtığını belirterek durumu "devam eden bir soykırım" olarak nitelendirdi. Daniel, soykırım kriterlerinden birinin ciddi bedensel ve zihinsel zarar olduğunu ve Gazze'deki travmanın "geçmiş bir olay" olarak ele alınamayacağını vurguladı: "Travma sürekli ve devam ediyor."

Daniel, çocukların en ağır etkiyi gördüğünü ve sürekli korkunun kalıcı zararlar bırakacağını söyledi. Gazze Toplumu Zihinsel Sağlık Programı'ndan alıntı yaparak "Gazze, acıya rağmen hayatla dolup taşıyor. Uluslararası toplumun görevi onun yanında yer almaktır" dedi.

Mahkeme oturumunda sunulan tanıklıklar ve veriler, Gazze'deki sağlık altyapısına yönelik iddiaların kapsamlı ve çok yönlü olduğunu gösteriyor. Panel konuşmacıları, bu iddiaların uluslararası hukuk bağlamında incelenmesi ve mağdurlara adalet sağlanması gerektiğini vurguladı.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) üyesi Dr. Javid Abdelmoneim, açıklamalarda bulundu.