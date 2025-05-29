Gazze Mahkemesi'nden Çarpıcı Sonuç Bildirisi: İsrail'in Soykırımı Kesin Bir Dille Kınandı

Gazze Mahkemesi'nin Saraybosna'daki Sonuç Bildirisi

Gazze Mahkemesi'nin (Gaza Tribunal) Saraybosna'da yayımlanan sonuç bildirisi, İsrail'i işlediği soykırım ve yerleşimci sömürgecilik politikaları için kesin bir dille kınadı. Bildiride, Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkının tartışmaya kapalı olduğu vurgulandı.

Saraybosna'da Yapılan Oturumların Ardından

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bulunan Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'nde 26 Mayıs'ta başlayan Gazze Mahkemesi girişiminin oturumları, mahkeme üyelerinin kamuoyuna açıkladığı bildiride dikkat çeken ifadeler yer aldı.

Uzlaşma ve Dayanışma Vurgusu

Gazze Mahkemesi girişimi üyesi Prof. Dr. Penny Green tarafından okunan bildiride, mahkeme üyelerinin bir araya gelerek, Filistin'de süregeldiği belirtilen soykırıma karşı ortak ahlaki öfkeyi ifade ettikleri ve Filistin halkıyla dayanışma içerisinde olma taahhüdünde bulundukları kaydedildi. Mağdurlar için adalet talep eden bildiride, daha adil bir uluslararası düzen inşası hedefi ve özgür bir Filistin için ortak çalışma taahhüdü de ön plana çıktı.

İsrail'in Soykırım Politikaları Kınandı

Bildiride, İsrail hükümetinin on yıllardır süregelen insan hakkı ihlalleri ile birlikte, soykırım suçu işlediği ve bu politikaların birer birer açıkça tanımlandığı ifade edildi. İşgal, etnik üstüncülük, apartheid ve ırk ayrımı gibi uygulamalara da kesin bir dille karşı çıkıldı.

Filistin Halkının Mücadele Hakkı

Filistin halkının zorbalığa karşı gösterdiği direnç ve dünya çapında kurulan dayanışma ile ilgili ifadelerde, silahlı mücadele dahil olmak üzere direnme hakkının tanındığı aktarıldı. Bu hak, uluslararası hukuk çerçevesinde meşru bir forma sahip olduğu vurgulandı.

Uluslararası Topluma Çağrı

Bildiride, tüm hükümetlere ve uluslararası kuruluşlara, son 19 aydır süregelen tarihi eylemsizlik skandalını sona erdirmek için çağrıda bulunuldu. Aynı zamanda, İsrail'in işlediği savaş suçları ve soykırım konusundaki utanç verici rolü de kınandı.

Son olarak, Filistin halkının sahip olduğu hakların uluslararası düzeyde kabul görülmesi gerektiği hatırlatıldı. Bildiride, Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkı'na dikkat çekilerek, bu hakkın istisnaya tabi olmayan ve tüm devletler için bağlayıcı evrensel bir hak olduğu vurgulandı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'nde 26 Mayıs'ta başlayan Gazze Mahkemesi girişimi oturumlarının ardından mahkeme üyeleri Saraybosna Bildirisini kamuoyuna açıkladı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'nde 26 Mayıs'ta başlayan Gazze Mahkemesi girişimi oturumlarının ardından mahkeme üyeleri Saraybosna Bildirisini kamuoyuna açıkladı.