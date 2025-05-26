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Gazze Mahkemesi'nin İlk Oturumu Saraybosna'da Başladı

Gazze Mahkemesi, Gazze'deki insan hakları ihlallerini araştırmak için Saraybosna'da ilk halka açık oturumunu gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 26.05.2025 18:25
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 18:58
Gazze Mahkemesi'nin İlk Oturumu Saraybosna'da Başladı

Gazze Mahkemesi'nin İlk Halka Açık Oturumu Saraybosna'da Gerçekleşti

Filistin eski Özel Raportörü Richard Falk, Gazze'deki saldırıların hukuki, siyasi ve etik yönlerini araştırmak amacıyla kurulan Gazze Mahkemesi'nin (Gaza Tribunal) ilk halka açık oturumunun Saraybosna'da başladığını duyurdu.

İsrail'in Savaş Suçları ve Etik Sorumluluklar

Gazze'de süregelen savaş suçlarını incelemek amacıyla akademisyenler, insan hakları savunucuları ve sivil toplum temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen oturumda, Falk, geçmişteki soykırımların tanıklıkları sayesinde aydınlatıldığını ifade etti. Falk, İsrail'in niyetlerinin açıkça belli olduğunu ve bunu haklı çıkarmak için Tevrat'tan alıntılara başvurduğunu belirtti.

Gazze Mahkemesi'nin Temel Fikri

Gazze Mahkemesi Projesi Koordinatörü Ahmet Köroğlu, Gazze'de süregelen soykırımların ve savaş suçlarının dikkat çektiğini söyledi. Köroğlu, "Entelektüellerin bu meseleyi çözme sorumluluğu, mahkemenin temel prensiplerini oluşturuyor" diyerek, uluslararası hukuk kuruluşlarından beklentilerini aktardı.

Uluslararası İşbirliği ve Tanıklıklar

Gazze'deki yaşam koşullarının derinlemesine inceleneceği oturumlarda Prof. Dr. Penny Green, Gazze'de yaşanan acıların tanıklığını sergilemeyi amaçladıklarını ve sivil toplumun önemini vurguladı. Soykırım gibi ağır insan hakları ihlalleri için hesap verebilirliğin sağlanması gerektiği belirtildi.

Gazze Mahkemesi'nin Süreçleri ve Hedefleri

Gazze Mahkemesi, uluslararası ve bölgesel sivil toplum kuruluşları tarafından organize edilmiş bir girişim olarak, yaşanan insan hakları ihlallerini gündeme taşımayı ve uluslararası toplumu bilgilendirmeyi hedefliyor. Mahkeme, uluslararası yargı organlarının yaklaşamadığı davalar için umut vaadeden bir alternatif sunuyor.

Saraybosna Bildirgesi ve Uluslararası Gençlik Forumu

Oturumlar sırasında, Saraybosna Bildirgesi hazırlanarak kamuoyuna sunulması planlanıyor. Ayrıca, gençlik kuruluşlarıyla işbirliği yapılarak, uluslararası farkındalık oluşturma hedefleniyor. Nihai mahkeme oturumu Ekim 2024'te İstanbul'da gerçekleşecek ve önemli kararlar açıklanacak.

İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaşananların hukuki, siyasi ve etik yönlerini araştırmak...

İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaşananların hukuki, siyasi ve etik yönlerini araştırmak üzere kurulan Gazze Mahkemesi'nin (Gaza Tribunal) ilk halka açık oturumu, Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da başladı. Gazze Mahkemesi Projesi Koordinatörü Ahmet Köroğlu, gazetecilere açıklama yaptı.

İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaşananların hukuki, siyasi ve etik yönlerini araştırmak...

İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaşananların hukuki, siyasi ve etik yönlerini araştırmak üzere kurulan Gazze Mahkemesi'nin (Gaza Tribunal) ilk halka açık oturumu, Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da başladı. Gazze Mahkemesi Projesi Koordinatörü Ahmet Köroğlu, gazetecilere açıklama yaptı.

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