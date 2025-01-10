Gazze'nin Hayati Avde Hastanesi, İsrail Saldırılarına Direniyor

Gazze Şeridi'nde Sağlık Krizi: Avde Hastanesi Hayatta Kalma Mücadelesi Veriyor

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, El-Avde Hastanesi, İsrail'in yoğun saldırıları altında hayati hizmetler vermeye çalışıyor. 462 gündür süren saldırılar, hastane ve sağlık kuruluşlarını da hedef alıyor.

Saldırılar Hastaneyi Tehdit Ediyor

Hastane Müdürü Muhammed Saliha, yaptığı açıklamada, "İşgalci İsrail güçleri doğrudan hastaneye ve çevresine ateş açarak bomba attı. Yakındaki evleri yaktı," diyerek sağlık personeli ve hastaların hayatının tehlikede olduğunu belirtti.

97 Günlük Kuşatma Altında Mücadele

Saliha, hastanenin 97 gündür kuşatma altında olduğunu vurgulayarak, "Bütün bu zorlu koşullara rağmen hizmet vermeye devam ediyoruz," dedi. Hastanede 38 hasta ve refakatçisinin yanı sıra 63 sağlık personelinin olduğunu kaydeden Saliha, bu kişilerin hastaneden çıkamadığına dikkat çekti.

Uluslararası Yardım Çabaları Engelleniyor

İsrail'in yardımları engellemesi nedeniyle, Dünya Sağlık Örgütü ve diğer uluslararası kuruluşların tıbbi malzeme ve yakıt ulaştırma çabalarının başarısız olduğunu dile getirdi. Özellikle, Avde Hastanesi'nin Gazze Şeridi'nin kuzeyinde hizmet veren tek hastane olduğunu belirten Saliha, "İsrail saldırıları nedeniyle bu hastane de hizmet dışı kalabilir," uyarısında bulundu.

Kısıtlı Kaynaklarla Faaliyet

Hastanenin son derece kısıtlı imkanlarla çalıştığını söyleyen Saliha, jeneratörlerin çalıştırılması için gerekli yakıtın her an bitebileceğini vurguladı. "Hastanedeki sağlık personeli ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki durum felaket," diyerek endişelerini ifade etti.

Uluslararası Topluma Çağrı

Saliha, uluslararası kuruluşlara bu "katliamı ve soykırımı durdurmaları" için çağrıda bulundu ve hastaneye ilaç, tıbbi malzeme ve gıda ulaştırılması adına İsrail'e baskı yapılmasını istedi.

Tehdit ve Saldırılar

İsrail ordusu, Avde Hastanesi'ni tahliye edilmemesi durumunda bombalamakla tehdit etmişti. Birleşmiş Milletler raporlarına göre, son 8 ayda Gazze'deki en az 27 hastane ve 12 sağlık tesisi, 136'dan fazla saldırıya maruz kalmış durumda.

Filistinlilerin Yerinden Edilmesi Planı

İsrail’in Gazze'nin kuzeyine yönelik "tahliye emirleri" ve bu emirlere bağlı olarak yürütülen operasyonlar, "Generallerin Planı" adını taşıyan ve Filistinlileri bölgeden zorla çıkarmayı hedefleyen bir strateji olarak yorumlanıyor.