Gazze Sağlık Bakanlığı: İsrail'in Açlık Politikası GBS Hastalarının 8 Ölümüne Yol Açtı

Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in açlık politikalarının Guillain-Barre sendromu (GBS) hastalarından 8'inin ölümüne yol açtığını, vakaların ve tedavi eksikliğinin arttığını bildirdi.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 13:48
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 13:48
Bakanlık uyarısı ve vaka artışı

Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yayımladığı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ilan edilen açlık krizinin ardından Guillain-Barre sendromu (GBS) vakalarında son haftalarda belirgin bir artış görüldüğünü bildirdi.

Burş, artan vakalar nedeniyle onlarca hastanın yaşamlarını sürdürebilmek için solunum cihazına ihtiyaç duyduğunu belirterek, hayatını kaybeden 8 hastanın Gazze’deki toplam GBS hastalarının yüzde 10'undan fazlasını oluşturduğunu kaydetti.

Nedenler: Beslenme, su ve tedavi eksikliği

Burş, su kirliliği, gıda yetersizliği ve İsrail’in uyguladığı açlık politikası nedeniyle ortaya çıkan kötü beslenmenin; temel tedavi yöntemleri olan immunglobulin ve plazmaferez eksikliğiyle birleştiğini ve bunun vakaları ağırlaştırdığını aktardı.

Yetkili, Gazze’deki kirli su, yetersiz gıda ve kötü beslenmenin artık görünmez düşmanlar olarak İsrail saldırıları gibi can aldığını vurguladı.

Guillain-Barre Sendromu (GBS) nedir?

Guillain-Barre sendromu, bağışıklık sisteminin sinirlere saldırması sonucu gelişen, nadir fakat ciddi bir hastalık olarak biliniyor. Hastalık; genel halsizlik, ekstremitelerde karıncalanma, uyuşma ve tam felç gibi belirtilerle seyredebiliyor.

Uluslararası uyarı

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, 24 Temmuz tarihli açıklamasında, Gazze’de hastalıkların temiz suya erişim eksikliği, barınma yokluğu ve sağlık hizmetlerinin çöküşü nedeniyle ölümcül bir felakete dönüşmekte olduğunu belirtmişti.

Gazze Sağlık Bakanlığı'nın uyarısı, sağlık altyapısının çöküşü ve temel tedavi malzemelerinin yetersizliği karşısında GBS hastalarının durumu hakkında acil müdahale çağrısı niteliği taşıyor.

