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Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan Kemal Advan Hastanesi İçin Çağrı

Gazze Sağlık Bakanlığı, Kemal Advan Hastanesi'ndeki sağlık çalışanları ve hastalar için uluslararası yardım çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 15:03
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 15:03
Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan Kemal Advan Hastanesi İçin Çağrı

Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan Acil Kurtarma Çağrısı

Gazze bölgesindeki Sağlık Bakanlığı, uluslararası topluma Kemal Advan Hastanesi'nde yaşanan zor durum hakkında önemli bir çağrıda bulundu. Bakanlık, dünyanın özgür insanlarına bu hastanede mahsur kalan yerinden edilmiş kişileri, hastaları ve sağlık çalışanlarını kurtarmaları için yardım çağrısında bulundu.

Açıklamada Dikkat Çeken İfadeler

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dünyanın özgür insanlarına, Gazze Şeridi’nin kuzeyinde Kemal Advan Hastanesi’nde kurtarılabilecek olanları kurtarmak için her türlü çabayı göstermeleri çağrısında bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi. Ayrıca, "Dünyanın, bu korkunç soykırım ve sağlık sistemini yok eden, hastaları ve sağlık çalışanlarını öldüren, alıkoyan geniş çaplı sistematik saldırılar karşısında hiçbir şey yapmadan, süreci izlemesini anlayamıyoruz." denildi.

İsrail’in Saldırıları

İsrail ordusunun gece saatlerinde Kemal Advan Hastanesi'nde düzenlediği baskında, hastanedeki oksijen tankının hedef alınması sonucu bazı çocukların hayatını kaybettiği bildirildi. Hastane yetkilileri, İsrail askerlerinin hastanedeki yaralıları ve diğer bireyleri topladıktan sonra kadın ve erkekleri ayırarak aramalar yaptıklarını aktararak, "Hastanede 160 hasta ile 200 sağlık ve idari personel mevcutken, sağlık personeli ile iletişim kopmuş durumda." ifadesine yer verdiler.

Filistinlilerin Göçü ve Saldırılar

6 Ekim 2024'te başlayan kara saldırıları sonucunda, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı başta olmak üzere birçok Filistinli zorla yerlerinden edilmekte. Bu durumu, İsrail'in yerleşim yeri hazırlığı yapma çabası olarak değerlendiren analistler, yaşananları "generallerin planı" olarak adlandırıyor.

7 Ekim 2023 tarihinden itibaren Gazze'ye yönelik yapılan saldırılarda ise, resmi verilere göre yaklaşık 42 bin 847 Filistinli hayatını kaybederken, 100 bin 544 kişi de yaralandı. Enkaz altında hâlâ binlerce kayıpta olduğu belirtiliyor ve halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil ön yapılar tahrip ediliyor.

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