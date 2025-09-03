Gazze Saldırıları Sonrası İsrail Ordusunda "İntihar Dalgası" Uyarısı

Gazze Şeridi'ndeki saldırılara katılan bir İsrailli asker, Meclis komisyonunda yaptığı çarpıcı açıklamada orduda artan intihar vakalarına vurgu yaparak savaş sonrası toplumda geniş çaplı bir krizin habercisi olabileceğini söyledi.

Meclis oturumunda çarpıcı itiraf

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail Meclisi Dış İlişkiler ve Savunma Komisyonu'nun ultra-Ortodoksların askere alınmasına ilişkin oturumunda Gazze Şeridi’nde saldırılara katılan bir asker söz aldı ve ordudaki intihar vakalarına dikkat çekti.

Golani Tugayı'nda görev yapan asker, "21 yaşındayım ve hayalim alnımın ortasından kurşun yemek. Yürüyen bir cesedim. İntihar etmeye çalıştım, tüm ellerim kesik. Neden? Bu lanet ülke için savaştım. Bana bir koruma sağlamazsanız, İsrail'de intiharlar yaşanacak." dedi.

Gözlemler ve kayıplar

Aynı asker, savaşın yarattığı travmanın toplum üzerinde kalıcı etkiler bırakacağını belirterek, eski askerlerin "savaşta yaralanmış suçlu veya uyuşturucu bağımlısı" olarak topluma dönebileceğini ve bunun geniş boyutlu sorunlara yol açacağını söyledi. "23 arkadaşımı kaybettim, üç gün önce bir asker intihar etti. Gözlerimin önünde cesetler görüyorum." ifadelerini kullandı.

Parlamentoda gerilim

Askerin ifadelerinin ardından parlamentoda gerilim tırmandı; Demokratlar Partisi milletvekili Efrat Rayten-Marom ile Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Tali Gottlieb arasında sözlü tartışma yaşandı. Maron, "Askerlerin çığlıklarını duydunuz, onların gözlerinin içine nasıl bakacaksınız?" diye sordu, Likud milletvekili ise "Rahatlıkla!" karşılığını verdi.

İntihar vakalarında gözle görülür artış

İsrail ordusunun Gazze saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ordu içindeki intihar vakalarında belirgin bir artış izlendi. Verilere göre orduda intihar eden asker sayıları şu şekilde kaydedildi: 2021: 11, 2022: 14, 2023: 17. Geçen yıl ise 12'si yedek olmak üzere 21 asker yaşamını yitirdi. İsrail devlet televizyonu KAN, bu yıl intihar eden asker sayısının 18 olduğunu bildirdi.

Ordu ve psikolojik destek önlemleri

İsrail ordusu yetkilileri, artan intihar vakalarıyla ilgili açıklama yapmaktan kaçınırken, ordunun askerlerin ruh sağlığına yönelik psikolojik destek programı başlattığı bildirildi. Bu kapsamda İsrailli Duygusal İlk Yardım Servisi (ERAN) haziran ayında 6 binden fazla İsrail askerinin psikolojik destek için başvuruda bulunduğunu açıkladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, 17 Temmuz'da düzenlediği basın toplantısında intihar vakalarıyla ilgili olarak "olayları inceledikleri ve araştırdıkları" şeklinde konuştu. Sözcü, 2025 yılına ait intihar sayılarını açıklamaktan ise kaçındı.