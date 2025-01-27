Gazze Şeridi'nde Ateşkes Sonrası Bankacılık Faaliyetleri Yeniden Başladı

Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarının durmasını içeren ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle birlikte, bankacılık hizmetleri yeniden hayata geçirildi. Filistin Para Otoritesi, bu gelişmeyi resmi açıklama ile duyurdu.

Bankaların Yeniden Faaliyete Geçişi

Filistin Bankası, Gazze'nin orta kesimindeki Deyr Belah ve Nusayrat bölgelerinde bu sabah itibarıyla çalışmalarına başlarken, Arap İslam Bankası da Nusayrat bölgesinde bankacılık işlemlerini gerçekleştirmeye başladı.

Hazırlık Süreci

Filistin Para Otoritesi, 19 Ocak'ta ateşkesin başlamasıyla birlikte, Gazze Şeridi'nde bankaların şubelerini hazırlamaları için talimat vermişti. Bu adım, bölgedeki ekonomik hayatın canlanması için önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Otomatik Para Çekme Makineleri Durumunda Dikkat Çeken Azalma

İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden önce Gazze'de toplam 97 otomatik para çekme makinesi (ATM) hizmet veriyordu. Ancak mevcut durumda, saldırılar nedeniyle bankaların tahrip olması sonucunda yalnızca 3 ATM aktif olarak çalışabiliyor.