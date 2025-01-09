Gazze Şeridi'ndeki Saldırılarda Can Kaybı 46 Bini Aştı

İsrail'in Saldırıları Sonrası Gazze Şeridi'nde Dram Tırmanıyor

İsrail'in 461 gündür aralıksız sürdürdüğü saldırılar sonucunda Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 46 bin 6 olarak açıklandı. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, son 24 saat içinde gerçekleştirilen üç katliamda 70 kişi yaşamını yitirdiği ve 104 kişinin yaralandığı bildirildi.

Son Rakamlara Göre Gazze'deki Durum Korkunç

İsrail ordusunun, ABD desteğiyle 7 Ekim 2023'ten itibaren Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılarda can kaybı 46 bin 6'ya, yaralı sayısı ise 109 bin 378'e ulaştı. Sağlık ekipleri ve sivil savunma görevlileri, hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçleri tarafından engellendikleri için cenazelere ulaşamadıklarını ifade etti.

Gazze'deki durumu değerlendiren uzmanlar, savaşın etkilerini vurgulayarak, uluslararası toplumun bu insanlık dramına duyarsız kalmaması gerektiğinin altını çiziyorlar.