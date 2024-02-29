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Gazze soykırımında emirlere uymayan 9 İsrail askeri birlikten çıkarıldı

Gazze’de emirlere uymayan 9 İsrail askeri, birliklerinden çıkarılarak İsrail’e geri gönderildi. İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN) radyosu, bu haberin Gazze Şeridi’nin Zeytun Mahallesi’ndeki Givati Tugayı’nda görev yapan askerlerle ilgili olduğunu duyurdu. Askerler hakkında soruşturma açılacak.

Yayın Tarihi: 29.02.2024 12:44
Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 12:44
Gazze soykırımında emirlere uymayan 9 İsrail askeri birlikten çıkarıldı

Gazze Şeridi’nin Zeytun Mahallesi’nde bulunan Givati Tugayı’ndan 9 asker, emirlere uymadıkları için İsrail’e geri dönmek zorunda kaldı. İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN) radyosunun haberine göre, bu askerler nöbetlerini aksattıkları ve komutanlarının talimatlarına karşı geldikleri için birliklerinden çıkarıldı. Askerler hakkında soruşturma başlatılacak.

Birliklerinden çıkarılan askerler için soruşturma açılacak. Askerlerin yakınları, çocuklarının Gazze’de yaşadıkları travmadan dolayı psikolojik yardıma ihtiyaç duyduklarını ve bu konuda başvuruda bulunduklarını belirtti.

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına karşı "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" amacıyla Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim 2023’te İsrail’e geniş çaplı bir saldırı gerçekleştirdi. İsrail, 7 Ekim’de yaşanan saldırılarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını duyurdu. İsrail’in 7 Ekim’den beri Gazze Şeridi’ne yaptığı saldırılarda 12 bin 660’ı çocuk, 8 bin 570’i kadın olmak üzere 30 binden fazla Filistinli öldü, 70 binden fazla kişi de yaralandı.

Gazze’de binlerce insanın enkaz altında kaldığı, hastane ve okul gibi sivil yerlerin bombalandığı ve altyapının yıkıldığı bildiriliyor. İsrail ordusu, 7 Ekim’den beri Gazze Şeridi’ne yaptığı saldırılarda 242’si işgal sürecinde olmak üzere 582 askerinin ölümünü doğruladı. Çatışmalara 24 Kasım 2023’te başlayan ve 3 gün daha uzatılan "insani mola"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli tutsak değiş tokuş edildi. Ancak İsrail, binlerce Filistinliyi tutuklamaya devam ediyor.

İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin 7 Ekim 2023’ten beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’teki saldırıları sonucu 412 Filistinli öldü. İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023’ten itibaren devam eden çatışmalarda ise 212 Hizbullah üyesi, 11 Emel üyesi, 12 Filistin İslami Cihat üyesi ve 12 Hamas üyesinin yanında 43 Lübnanlı sivil, 2 Lübnan güvenlik personeli (biri asker) ve 6 İsrailli sivil ile 11 İsrail askeri yaşamını yitirdi.

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Gazze soykırımında emirlere uymayan 9 İsrail askeri birlikten çıkarıldı

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