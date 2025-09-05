DOLAR
Gazze Tevam Kavşağı'nda Hava Saldırısı: 5 Filistinli Yaşamını Yitirdi

İsrail'in Gazze'deki Tevam Kavşağı'na düzenlediği saldırıda, aralarında 1 çocuk olmak üzere 5 yerinden edilmiş Filistinli hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 17:45
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 17:45
Gazze Tevam Kavşağı'nda Hava Saldırısı: 5 Yerinden Edilmiş Filistinli Yaşamını Yitirdi

İsrail saldırısında aralarında bir çocuk olmak üzere 5 kişi öldü, kurtarma çalışmaları engellendi

İsrail güçlerinin Gazze kentindeki Et-Tevam Kavşağı yakınlarında yoğun hava saldırılarından kaçan bir araca düzenlediği saldırıda, aralarında 1 çocuk olmak üzere 5 yerinden edilmiş Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, sivil savunma ekiplerinin hedef alınan aracın içindeki yangını söndürdüğü ve şehit bir çocuğun cenazesini araçtan çıkardığı belirtildi. Açıklamada, araçta halen 4 kişinin cenazesinin bulunduğu ve İsrail'in yoğun bombardımanı nedeniyle bölgenin tehlike altında olması sebebiyle ekiplerin bu cenazeleri çıkaramadığı ifade edildi.

Görgü tanıkları da AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun bölgeye ağır ateş açtığını ve bu nedenle ambulansların hedef alınan araca ulaşmasının engellendiğini aktardı.

Olay bölgesindeki güvenlik koşulları ve yoğun bombardıman nedeniyle sivil savunma ekiplerinin müdahalesinin sınırlı kaldığı, bölgeden gelen bilgilerde vurulan aracın içinde çoğunluğu yerinden edilmiş kişilerden oluşan sivillerin bulunduğu bildirildi.

Gelişmelerle ilgili resmi kaynaklardan yapılacak ek açıklamalar bekleniyor.

