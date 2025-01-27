Gazze'ye Dönüş: Filistinliler Mutluluk ve Hüzün İle Eve Dönüyor

Gazze'ye Dönüş: Her Şeye Rağmen Mutluluk

Gazze'nin kuzeyine dönen Filistinliler, ihtiyaç duydukları en temel duyguyu, umutu yeniden bulmanın sevincini yaşıyor. Cibaliya'ya geri dönen Basim Salha, "Geri dönme umudunu kaybetmiştik. Yaşadığımız acı ve ızdıraba rağmen mutluyuz," diyerek duygularını ifade ediyor.

Filistinlilerin Dönüş Yolu

İsrail'in 15 aydan fazla süren saldırıları sonucunda yerinden edilen Filistinliler, nihayet Gazze'ye ve kuzey bölgelerine dönüş yolculuklarına başladı. Netzarim Koridoru üzerinden gerçekleştirilen bu dönüş, binlerce insanın yanlarına alabildikleri eşyalarla kuzeye doğru yürüyüşe geçmesiyle mümkün oldu.

Filistinlilerin dönüş yolundaki mutluluğu, hüzünle karışık duygularla dolu. Dönüş yolunda bisikletine yüklediği birkaç eşya ile yola çıkan Salha, "Şartlara uyum sağlamaya çalışıyoruz, var olanla yetiniyoruz," diye ekliyor.

Buruk Sevinçler ve Kayıplar

Han Yunus’tan zorla göç eden Fatma Ebu Hasıra, Gazze'ye dönüşün meşakkatli olduğunu belirtiyor. "Bugün sevinçli bir gün ama yerimizde kaybettiğimiz çok şey var. Kalbimizde acı var; saldırılarda sevdiklerimizi kaybettik," diyor. Ebu Hasıra, topraklarından uzak kalmak yerine yıkılmış evinin enkazında yaşam mücadelesini tercih ettiğini ifade ediyor.

Sevgi Dolu Kucaklaşmalar

Dönüş ile birlikte, Gazze'den kuzeye dönen gençlerin, aylardır görmediği anneleri ve çocuklarıyla kucaklaşması, gözyaşlarına sebep oldu. Genç, sevgi dolu bir anı yaşarken, kaybettiği bir yakınının ismini anarak, "Allah'ım Hamid'e rahmet etsin. Beni ilk o karşılamak istiyordu," diyerek duygulanıyor.

Tehcir Planlarına Karşı Direniş

Siyasi analist Mustafa İbrahim, sosyal medya hesabından Filistinlilerin dönüşünü, tehcir planlarıyla mücadele olarak değerlendirdi. Aktardığına göre, "Sabahın erken saatlerinden itibaren işgale ve soykırıma meydan okuyan görkemli ve tarihi bir manzarada insan kalabalıkları kuzeye doğru yürüyordu." İbrahim, tüm bunların, Filistin halkının efsanevi direnişinin bir parçası olduğunu ifade ediyor.