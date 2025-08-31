DOLAR
Gazze'ye Saldırılarda 5 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 5 Filistinli yaşamını yitirdi; El-Makusi, Şeyh Rıdvan, Zeytun ve Deyr el-Belah hedef alındı.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 10:17
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 10:17
İsrail'in Gazze Saldırılarında 5 Filistinli Öldü

Saldırının ayrıntıları ve hedeflenen bölgeler

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli noktalarına düzenlediği saldırılarda 5 Filistinli yaşamını yitirdi. Hastane kaynaklarından alınan bilgilere göre saldırılar, Gazze kentinin farklı mahalle ve kamp alanlarını hedef aldı.

El-Makusi bölgesinde, işgal planı çerçevesinde yerlerinden edilen kişilerin kaldığı çadırlara yönelik hava saldırısında 2 Filistinli hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail savaş uçaklarının Şeyh Rıdvan Mahallesinde bir evi hedef aldığı saldırıda ise 2 kardeş yaşamını yitirdi.

Gazze Aksa Şehitleri Hastanesi kaynakları, İsrail ordusunun Deyr el-Belah kentine düzenlediği saldırıda 1 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi.

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun Gazze kentinin Zeytun Mahallesinde çok sayıda evi patlayıcı robotlarla hedef aldığını aktardı.

Siyasi zeminde gelişmeler

Haberde ayrıca, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere karşı yaklaşık iki yıldır sürdürdüğü soykırım eylemlerinin önemli aşamalarından biri olarak nitelendirilen Gazze kentini işgal girişiminin 29 Ağustos itibarıyla resmen başladığı belirtildi.

İsrail hükümetinin, 8 Ağustos tarihinde, Başbakan Benjamin Netanyahu tarafından önerilen ve Gazze kentinden başlayarak tüm Gazze Şeridi'ni kademeli olarak yeniden işgal etmeyi hedefleyen planı onayladığı kaydedildi.

