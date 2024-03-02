Bist 100
9.097,15 1%
DOLAR
31,37 0,42%
EURO
34,06 0,51%
ALTIN
2.092,7 2,45%

Gazze’deki insani kriz: AB, İsrail’i soruşturmaya çağırdı ve kapılarını açmasını istedi

AB, Gazze’deki insani krize karşı İsrail’i eleştirdi ve soruşturma talep etti. İsrail’den insani yardımın ulaşmasını sağlamak için kapılarını açmasını istedi.

Yayın Tarihi: 02.03.2024 16:32
Güncelleme Tarihi: 02.03.2024 16:32
Gazze’deki insani kriz: AB, İsrail’i soruşturmaya çağırdı ve kapılarını açmasını istedi

Gazze’ye insani yardım engelini AB kınadı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Gazze’ye insani yardım girişini zorlaştıran ve engelleyen İsrail’i sert bir dille eleştirdi. Borrell, İsrail’den insani yardım girişlerine izin vermesini, kapıları açmasını ve insani koridor kurmasını talep etti.

İsrail saldırısına soruşturma istendi

Borrell’in ofisi, 29 Şubat’ta İsrail’in Gazze’de insani yardım bekleyen Filistinlilere yönelik saldırısına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, olayın uluslararası hukuka uygun bir şekilde soruşturulması gerektiği vurgulandı.

İsrail’in sorumluluğu altını çizildi

Açıklamada, İsrail’in insani yardımın sivil halka ulaşmasını sağlamakla yükümlü olduğu hatırlatılarak, “Bu olay, İsrail’in uyguladığı kısıtlamaların ve şiddet eğilimli radikallerin insani yardımı engellemesinin bir sonucudur. Bu kısıtlamalar, Gazze’de yaşayan insanların açlık, hastalık ve yoksulluk içinde olmasına neden olmakta, ayrıca şiddetin artmasına da zemin hazırlamaktadır. Sürekli çatışma ve uluslararası insancıl hukukun ihlali, insani yardımın dağıtılmasını imkansız kılan bir kaos ortamı yaratmaktadır.” ifadeleri kullanıldı.

İsrail’e çağrı

Açıklamada, “İsrail’in insani yardım girişine ve kapıların açılmasına yönelik kısıtlamalarını şiddetle kınıyoruz.” denilerek, İsrail’den aşağıdaki adımları atması istendi:

  • BM kuruluşları ve diğer insani aktörlerle işbirliği yapması,
  • Tüm kapılardan insani yardıma serbest, güvenli ve engelsiz erişim sağlaması,
  • Kerem Şalom kapısındaki engelleri kaldırması,
  • Karni ve Erez kapılarını açması,
  • Aşdod Limanı’nı insani yardıma açması,
  • Ürdün’den gelen insani koridora izin vermesi.

Açıklamada, havadan yardım göndermenin ancak son çare olarak düşünülmesi gerektiği de belirtildi.

İLGİLİ HABERLER

Kamuda memur olmak için başvurular açıldı! KPSS, yaş, diğer şartlar duyuruldu

Kamuda memur olmak için başvurular açıldı! KPSS, yaş, diğer şartlar duyuruldu

Karnabaharı hep aynı şekilde yiyenler bu haber size! Birbirinden farklı ve lezizi 5 karnabahar tarifi

Karnabaharı hep aynı şekilde yiyenler bu haber size! Birbirinden farklı ve lezizi 5 karnabahar tarifi

A101'de böyle indirim bir daha gelmez! Herkesin aradığı o ürün 399 TL'ye raflarda olacak

A101'de böyle indirim bir daha gelmez! Herkesin aradığı o ürün 399 TL'ye raflarda olacak

Görsele bakınca ilk gördüğünüz şey karakterinizi ele veriyor! Zekanızın seviyesini ölçün

Görsele bakınca ilk gördüğünüz şey karakterinizi ele veriyor! Zekanızın seviyesini ölçün

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erken emekli olmak için bu şart yetiyor! EYT'yi kaçıran bir de buna baksın
2
Kan Çiçekleri’nin Dilan’ı Yağmur Yüksel, sosyal medyadaki hakaretlere boyun eğmedi
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Antalya mitinginde önemli açıklamalar
4
Gazze’deki insani kriz: AB, İsrail’i soruşturmaya çağırdı ve kapılarını açmasını istedi
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile Antalya’da bir araya geldi!
6
Yaşlı Çiftin Otobüs Darbı: Kasten Öldürmeye Teşebbüs Davası Ağır Ceza Mahkemesi’nde
7
Bolat, Adıyaman’da Şubat ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi: Türkiye’nin rekor milli gelirine vurgu

Ankara'nın bu mahallelerinde neredeyse kimse yok! Gerçeği öğrenenler şaşıp kalıyor

En öfkeli kişilerin burcu hep bunlar çıkıyor! Dışarda sinir küpü gibi geziyorlar

Görsele bakınca ilk gördüğünüz şey karakterinizi ele veriyor! Zekanızın seviyesini ölçün

Emekli promosyonlarına ay sonu ayarı! O banka çıldırdı: Hemen gelen emekliye bu rakamı ödeyecek

Karnabaharı hep aynı şekilde yiyenler bu haber size! Birbirinden farklı ve lezizi 5 karnabahar tarifi

81 milyonu etkileyecek: 1 Nisan şakası değil kallavi ek zam daha geliyor

4A 4B 4C'liye müjde: Emekliye 1500 TL ek destek çeki! Bayram öncesi ödenecek

A101'de böyle indirim bir daha gelmez! Herkesin aradığı o ürün 399 TL'ye raflarda olacak

Akaryakıt zamlarına inat benzin ve motorine 250 TL indirim yapılacak

Kamuda memur olmak için başvurular açıldı! KPSS, yaş, diğer şartlar duyuruldu

İŞKUR’dan KPSS'siz, Sınavsız 1370 TYP Personel Alımı Müjdesi! İşte Başvuru Şartları ve İlan Detayları

Türk Hava Yolları Çılgın Maaş ile Ön Lisans Mezunu Personel Alımı Yapıyor! Başvuru Ekranı Açıldı