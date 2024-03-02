Gazze’deki insani kriz: AB, İsrail’i soruşturmaya çağırdı ve kapılarını açmasını istedi

Gazze’ye insani yardım engelini AB kınadı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Gazze’ye insani yardım girişini zorlaştıran ve engelleyen İsrail’i sert bir dille eleştirdi. Borrell, İsrail’den insani yardım girişlerine izin vermesini, kapıları açmasını ve insani koridor kurmasını talep etti.

İsrail saldırısına soruşturma istendi

Borrell’in ofisi, 29 Şubat’ta İsrail’in Gazze’de insani yardım bekleyen Filistinlilere yönelik saldırısına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, olayın uluslararası hukuka uygun bir şekilde soruşturulması gerektiği vurgulandı.

İsrail’in sorumluluğu altını çizildi

Açıklamada, İsrail’in insani yardımın sivil halka ulaşmasını sağlamakla yükümlü olduğu hatırlatılarak, “Bu olay, İsrail’in uyguladığı kısıtlamaların ve şiddet eğilimli radikallerin insani yardımı engellemesinin bir sonucudur. Bu kısıtlamalar, Gazze’de yaşayan insanların açlık, hastalık ve yoksulluk içinde olmasına neden olmakta, ayrıca şiddetin artmasına da zemin hazırlamaktadır. Sürekli çatışma ve uluslararası insancıl hukukun ihlali, insani yardımın dağıtılmasını imkansız kılan bir kaos ortamı yaratmaktadır.” ifadeleri kullanıldı.

İsrail’e çağrı

Açıklamada, “İsrail’in insani yardım girişine ve kapıların açılmasına yönelik kısıtlamalarını şiddetle kınıyoruz.” denilerek, İsrail’den aşağıdaki adımları atması istendi:

BM kuruluşları ve diğer insani aktörlerle işbirliği yapması,

Tüm kapılardan insani yardıma serbest, güvenli ve engelsiz erişim sağlaması,

Kerem Şalom kapısındaki engelleri kaldırması,

Karni ve Erez kapılarını açması,

Aşdod Limanı’nı insani yardıma açması,

Ürdün’den gelen insani koridora izin vermesi.

Açıklamada, havadan yardım göndermenin ancak son çare olarak düşünülmesi gerektiği de belirtildi.