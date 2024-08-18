Gazzeli Baraka Türkiye'ye Sığındı: 16 Ailesini Kaybetti

Gazzeli Ahmed Baraka Türkiye'ye Sığındı

İsrail'in bombardımanları sonucu 16 aile ferdini kaybeden Gazzeli Ahmed Baraka, 5 yaşındaki kızı Merve ile birlikte Türkiye'ye sığındı. Ankara'da devam eden tedavi süreci hakkında bilgiler veren Baraka, otelde kaldıklarını ve Türk yetkililerin desteklerinden memnuniyet duyduğunu söyledi.

Kızının Yaralanması ve Tedavi Süreci

Baraka, Gazze'de yaşanan yıkıcı olay sırasında eşinin ve dört çocuğunun yanı sıra anne, baba, kardeşleri gibi birçok yakınını kaybettiğini ifade etti. Kızı Merve’nin yaralandığını belirten Baraka, Gazze'de 15 gün kaldıktan sonra kızıyla Mısır'a sevk edildiğini, daha sonra Türkiye'nin yardım teklifini aldığını dile getirdi.

Türkiye'nin Desteklerini Takdir Ediyor

Baraka, "Otelde yaşıyoruz. Her türlü ihtiyacımızı karşılıyorlar. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, tüm Türkiye Cumhuriyeti devletine ve vatandaşlarına teşekkür ediyorum. Diğer Arap ülkelerinden hiç kimse böyle bir destek görmedik," dedi.

Gazze'deki Savaşın Gerçekleri

Ahmed Baraka, Gazze’deki savaşın gerçek yüzünü ifşa ederek, savaşın televizyonda gördüklerinden çok daha zalimce olduğunu vurguladı. "Bir camide ya da hastanede 50-100 kişi varsa, doğrudan bombayı atıp hepsini öldürüyorlar. Gazze'de bir katliam var," diyerek durumu aktardı.

Yardım Beklentisi ve Uluslararası Destek

Türkiye'nin Gazze'ye en fazla destek veren ülke olduğuna dikkat çeken Baraka, diğer Arap ülkelerinin büyük bir kayıptan kaçındığını ifade etti. "Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri bize yalnız bıraktı. Eğer yardım yapmak isteselerdi, sınır kapılarından yardımları geçirebilirlerdi," diyerek tepkisini dile getirdi.

Baraka, savaşın uzun sürmesinin nedenini Arap ülkelerinin korkularına bağlayarak, bu durumun kendileri için daha büyük bir yıkım yarattığını belirtti.

İsrail'in saldırısı sonucu ailesinden 16 kişiyi kaybeden Gazzeli Ahmed Baraka, aynı saldırıda yaralanan 5 yaşındaki kızı Merve ile Türkiye'ye sığındı. Ankara'da tedavi gören kızıyla kentteki bir otele yerleşen Baraka, başından geçenleri AA muhabirine anlattı.

İsrail'in saldırısı sonucu ailesinden 16 kişiyi kaybeden Gazzeli Ahmed Baraka, aynı saldırıda yaralanan 5 yaşındaki kızı Merve ile Türkiye'ye sığındı. Ankara'da tedavi gören kızıyla kentteki bir otele yerleşen Baraka, başından geçenleri AA muhabirine anlattı.

İsrail'in saldırısı sonucu ailesinden 16 kişiyi kaybeden Gazzeli Ahmed Baraka, aynı saldırıda yaralanan 5 yaşındaki kızı Merve ile Türkiye'ye sığındı. Ankara'da tedavi gören kızıyla kentteki bir otele yerleşen Baraka, başından geçenleri AA muhabirine anlattı.

İsrail'in saldırısı sonucu ailesinden 16 kişiyi kaybeden Gazzeli Ahmed Baraka, aynı saldırıda yaralanan 5 yaşındaki kızı Merve ile Türkiye'ye sığındı. Ankara'da tedavi gören kızıyla kentteki bir otele yerleşen Baraka, başından geçenleri AA muhabirine anlattı.

İsrail'in saldırısı sonucu ailesinden 16 kişiyi kaybeden Gazzeli Ahmed Baraka, aynı saldırıda yaralanan 5 yaşındaki kızı Merve ile Türkiye'ye sığındı. Ankara'da tedavi gören kızıyla kentteki bir otele yerleşen Baraka, başından geçenleri AA muhabirine anlattı.

İsrail'in saldırısı sonucu ailesinden 16 kişiyi kaybeden Gazzeli Ahmed Baraka, aynı saldırıda yaralanan 5 yaşındaki kızı Merve ile Türkiye'ye sığındı. Ankara'da tedavi gören kızıyla kentteki bir otele yerleşen Baraka, başından geçenleri AA muhabirine anlattı.