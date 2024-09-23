Gazzeli Filistinlilerin Kış Kabusu: Yağmurlar Altında Kalan Çadırlar

Gazzeli Filistinlilerin Zorlukları

Yağmur sonrası çadırlardan sular fışkırıyor. 353 gündür süren çatışmalar sonucu evsiz kalan Gazzeliler, bu yıl yeni bir kışa şanssız bir başlangıç yaptı. Savaşın izlerini taşıyan çadırlar, aniden bastıran yağmurlar nedeniyle su altında kalıyor.

Muhammed Abdullah Kobi’nin Çağrısı

Kobi, çadırlarının sular altında kaldığını ve bu durumun sürdürülebilir olmadığını ifade etti: "Bir saat yağan yağmur bu hale getirdi, ya günlerce yağmur yağarsa? Güvenli bir yerimiz yok. Çocuklarımız hastalanırsa tedavi olabilecek bir sağlık imkanımız bile yok."

Yerinden Edilmişlerin Korku Dolu Günleri

Gazze'deki insani durum hızla kötüleşiyor. Hükümet yetkilileri, 14 Eylül'de yaptığı açıklamada, 2 milyon yerinden edilmiş kişinin ciddi bir felaketle karşı karşıya kaldığını belirtti. Çadırların %74'ü kullanılamaz durumda, 135 bin çadırdan 100 bini hemen değiştirilmesi gereken bir durumdadır.

Deyr el-Belah'taki Durum

Deyr el-Belah’ta Ahmed Abdullatif ise gözlemlerini paylaştı: "Istırabımız devam ediyor, ancak kimse çaba göstermiyor. Kadınlarımızın ve çocuklarımızın acılarından sadece keyif alınıyor gibi. Bu duruma ne kadar katlanacağız?"

Uluslararası Topluma Sesleniş

Bir başka çadırda, Fatma ve eşi Halid’in durumu da içler acısı. Halid, "Uluslararası toplumun Gazze'deki savaşın sona ermesi için harekete geçmesini bekliyoruz," dedi. Çadırlarını onarırken, günlük yaşam mücadeleleri devam ediyor.