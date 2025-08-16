Gazzeli Gazeteci Merve Müsellem ve Kardeşlerinin Kafatasları 40 Gün Sonra Bulundu

Enkazdan çıkarılan kalıntılar El-Ehli Baptist Hastanesi'ne getirildi

İsrail ordusunun evlerine düzenlediği saldırıda enkaz altında kalan Gazzeli kadın gazeteci Merve Müsellem ile iki kardeşi Muntasır ve Mutez'e ait kafatasları ve kemik parçaları, saldırıdan yaklaşık 40 gün sonra bulundu.

Bulunan kalıntılar, Gazze'de yoğun ablukaya rağmen çıkarılarak El-Ehli Baptist Hastanesi'ne getirildi. Bölgeye sivil savunma ve ilk yardım ekiplerinin uzun süre ulaşamadığı belirtildi.

Muhammed es-Seykali'den sert tepki

Gazeteci Muhammed es-Seykali, AA kameraları aracılığıyla yaptığı açıklamada, ölenlerin yanında şunları söyledi:

"Bu basit ve sıradan bir suç değil. Merve'nin ailesine yapılanlar, gazeteciliğe, insanlığa karşı suçtur. Gazeteci arkadaşlarımız kasıtlı olarak öldürülüyor, suikastlara kurban gidiyor."

Seykali sözlerine şöyle devam etti: "Dünyaya kanımızla, cesetlerimizle seslendik. Birkaç gün önce Enes eş-Şerif ve Muhammed Kurayka öldüğünde de gazetecilerin korunması yönünde çağrıda bulunduk. Bugün ise gazeteci arkadaşlarımızın kafataslarıyla dünyaya sesleniyoruz."

Gazetecilerin Gazze'de haber yapmanın bedelini bu şekilde ödediğini belirten Seykali, "Dünyanın, Filistinli gazetecilerin yanında durması için daha ne şekilde çağrıda bulunmamız gerekiyor. Dünyayı artık sözle ya da başka bir şekilde muhatap almıyoruz, kafataslarımızla muhatap alıyoruz. Onlara mesajımız şudur: Bin gazeteci de öldürseler İsrail'in suçlarını yine de dünyaya duyurmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Saldırı ve enkaz çağrıları

Müsellem ailesinin, Gazze'nin Tuffah Mahallesi'ndeki evine 6 Temmuz'da düzenlenen saldırıda enkaz oluşmuştu. Gazeteciler, enkaz altında hala canlıların olduğu yönünde çağrıda bulunmuş, ancak bölgenin İsrail ordusunun yoğun kuşatması altında olması nedeniyle sivil savunma ve ilk yardım ekipleri bölgeye uzun süre ulaşamamıştı.

Olay, Gazze'deki gazetecilik koşullarına ve sivillerin korunmasına ilişkin uluslararası kaygıları yeniden gündeme getirdi.