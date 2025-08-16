DOLAR
40,79 0%
EURO
47,75 0%
ALTIN
4.383,34 0,02%
BITCOIN
4.799.621,13 -0,33%

Gazzeli Gazeteci Merve Müsellem ve Kardeşlerinin Kafatasları 40 Gün Sonra Bulundu

İsrail saldırısında enkazda kalan Gazzeli gazeteci Merve Müsellem ile kardeşleri Muntasır ve Mutez'in kafatasları yaklaşık 40 gün sonra bulundu.

Yayın Tarihi: 16.08.2025 19:54
Güncelleme Tarihi: 16.08.2025 19:54
Gazzeli Gazeteci Merve Müsellem ve Kardeşlerinin Kafatasları 40 Gün Sonra Bulundu

Gazzeli Gazeteci Merve Müsellem ve Kardeşlerinin Kafatasları 40 Gün Sonra Bulundu

Enkazdan çıkarılan kalıntılar El-Ehli Baptist Hastanesi'ne getirildi

İsrail ordusunun evlerine düzenlediği saldırıda enkaz altında kalan Gazzeli kadın gazeteci Merve Müsellem ile iki kardeşi Muntasır ve Mutez'e ait kafatasları ve kemik parçaları, saldırıdan yaklaşık 40 gün sonra bulundu.

Bulunan kalıntılar, Gazze'de yoğun ablukaya rağmen çıkarılarak El-Ehli Baptist Hastanesi'ne getirildi. Bölgeye sivil savunma ve ilk yardım ekiplerinin uzun süre ulaşamadığı belirtildi.

Muhammed es-Seykali'den sert tepki

Gazeteci Muhammed es-Seykali, AA kameraları aracılığıyla yaptığı açıklamada, ölenlerin yanında şunları söyledi:

"Bu basit ve sıradan bir suç değil. Merve'nin ailesine yapılanlar, gazeteciliğe, insanlığa karşı suçtur. Gazeteci arkadaşlarımız kasıtlı olarak öldürülüyor, suikastlara kurban gidiyor."

Seykali sözlerine şöyle devam etti: "Dünyaya kanımızla, cesetlerimizle seslendik. Birkaç gün önce Enes eş-Şerif ve Muhammed Kurayka öldüğünde de gazetecilerin korunması yönünde çağrıda bulunduk. Bugün ise gazeteci arkadaşlarımızın kafataslarıyla dünyaya sesleniyoruz."

Gazetecilerin Gazze'de haber yapmanın bedelini bu şekilde ödediğini belirten Seykali, "Dünyanın, Filistinli gazetecilerin yanında durması için daha ne şekilde çağrıda bulunmamız gerekiyor. Dünyayı artık sözle ya da başka bir şekilde muhatap almıyoruz, kafataslarımızla muhatap alıyoruz. Onlara mesajımız şudur: Bin gazeteci de öldürseler İsrail'in suçlarını yine de dünyaya duyurmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Saldırı ve enkaz çağrıları

Müsellem ailesinin, Gazze'nin Tuffah Mahallesi'ndeki evine 6 Temmuz'da düzenlenen saldırıda enkaz oluşmuştu. Gazeteciler, enkaz altında hala canlıların olduğu yönünde çağrıda bulunmuş, ancak bölgenin İsrail ordusunun yoğun kuşatması altında olması nedeniyle sivil savunma ve ilk yardım ekipleri bölgeye uzun süre ulaşamamıştı.

Olay, Gazze'deki gazetecilik koşullarına ve sivillerin korunmasına ilişkin uluslararası kaygıları yeniden gündeme getirdi.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Emekli Kart Dağıtımı Başladı — Emeklilere Özel İndirimler

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 Personel Alımı: Memurluk Kapısı Açılıyor

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Yumaklı: Karamürsel yangını kontrol altına alındı
2
Kassam Tugayları: Han Yunus'ta İsrail komuta noktasına havan saldırısı
3
Gaziantep'te Biçerdöver ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
4
Ziraat Bankası'ndan Fatura Desteği ile 600 TL Kazanın!
5
Gazzeli Gazeteci Merve Müsellem ve Kardeşlerinin Kafatasları 40 Gün Sonra Bulundu
6
Güney Afrika 'Ulusal Diyalog' Sürecini Başlattı: İşsizlik ve Eşitsizlikle Mücadele
7
Bakan Yardımcıları Sağlam ve Alpay Elazığ'da Temaslarda Bulundu

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 Personel Alımı: Memurluk Kapısı Açılıyor

İşçilere Yüzde 23 Maaş, Yüzde 170'e Varan Sosyal Hak Zammı

Emekli Kart Dağıtımı Başladı — Emeklilere Özel İndirimler

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar