Gazzeli Gazeteciler Hayatları İçin Mücadele Ediyor: Gerçeği Aktarma Savaşı

Canlarını Pahasına Gerçeği Aktaran Gazzeli Gazeteciler

3 Mayıs’ta dünya genelinde Basın Özgürlüğü Günü kutlanırken, Gazze'deki gazeteciler, ölümle burun buruna gerçeği dünyaya aktarma mücadelesini sürdürüyor. 7 Ekim 2023’te başlayan İsrail saldırıları, basın mensupları için Gazze’yi dünyanın en tehlikeli yerlerinden biri haline getirdi.

Kameralar Hedefte, Kalemler Susturulmaya Çalışılıyor

İsrail’in doğrudan gazetecileri hedef aldığı saldırılarda bugüne kadar 213 gazeteci hayatını kaybetti. Bunun yanı sıra yüzlerce gazeteci yaralandı veya tutuklandı. Gazze’de basın mensubu olmak, artık sadece bir meslek değil, her an ölüm riski taşıyan bir direnişe dönüştü.

Filistin İnsan Hakları Merkezi, 26 Nisan'da yaptığı açıklamada, bu sayının 1992 yılından bu yana dünyada en yüksek rakam olduğuna dikkat çekti.

“Hedef tahtasındaki isimleriz”

Filistinli gazeteci Sami Şehade, AA muhabirine yaptığı açıklamada: "Gazeteci artık sadece görüntü çeken biri değil, hedef tahtasındaki isim." diyerek durumu özetliyor. Bir İsrail saldırısında bacağını kaybeden Şehade, hâlâ tedaviye ulaşamadığını ve seyahat yasağı yüzünden yurt dışına çıkamadığını vurguladı.

Şehade, “Bugün, gazetecilerin onurlandırılması gereken bir günde, biz hâlâ hayatta kalmaya çalışıyoruz. Gazetecileri korumak için konulan yasalarda, uluslararası toplumun ve yetkili mahkemelerin bize adalet sağlamasını umut ediyorum.” şeklinde konuştu.

Gerçeğin Bedeli

Gazze’de görev yapan gazeteciler, gününün her anında hayatlarını tehlikeye atarak haber yapmaya devam ediyor. Gazeteciler canlı yayında yakılıyor ifadesi, burada durumun ne kadar tehlikeli olduğunu gözler önüne seriyor. Bağımsız habercilik yapmanın bedeli ise her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

Dünya genelinde medya mensupları, 3 Mayıs’ta Basın Özgürlüğü Günü’nü kutlarken, Gazze’de görev yapan gazeteciler, ölümle burun buruna gerçeği dünyaya aktarmaya çalışıyor.

Dünya genelinde medya mensupları, 3 Mayıs’ta Basın Özgürlüğü Günü’nü kutlarken, Gazze’de görev yapan gazeteciler, ölümle burun buruna gerçeği dünyaya aktarmaya çalışıyor.