Gazzeli Halk 471 Gün Sonra Bombardımansız Bir Sabah Geçirdi

Gazzeliler, Bombardımansız Bir Sabah Geçirdi

Gazzeliler, Tel Aviv ile Hamas arasında sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşması sonrası, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana ilk defa İsrail ordusunun saldırısı olmadan bir gece geçirdi. Geride bıraktıkları 471 gün boyunca üzerlerinde hissettikleri bombardıman korkusu, bu sabah sona erdi.

Ateşkes ve Esir Takası Anlaşması

Üzerine yapılan anlaşmalar, yerel saatle 11.15'te yürürlüğe girdi ve bu süre zarfında İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar durdu. Gazzeliler, böylece 15 aydan uzun bir süre sonra bombalamanın ve patlamaların sesini duymadan bir gece geçirdi.

Gazzeli Çocuklar İlk Geceyi Korkusuz Geçirdi

Gazze'de yaşayan Filistinliler, bu tarihi anı sosyal medyada paylaşımlarla kutladı. Yusuf Hamada isimli bir Gazzeli, "Gazzeli çocukların korku veya bombardıman olmadan uyuduğu ilk gece. Allah'a şükürler olsun" toparlamasıyla hislerini dile getirdi.

Acı Bekleyiş Son Buldu

İsrail'in saldırıları yüzünden yaklaşık 46,913 Filistinli hayatını kaybetti. Bu kayıplar nedeniyle morglar önünde bekleyen aileler, ateşkesin ardından yakınlarının cenazelerini defin için hastanelerin morglarına götürmek zorunda kalmadı. Ebubekir Abid, Gazze'nin orta kesiminde bulunan Aksa Hastanesi morgunun ilk kez kilitlendiğini belirterek, "Artık can kaybı yok, sefalet yok, ceset yok ve yere sıçrayan kan yok. Bu korkunç sahneler artık yok" dedi.