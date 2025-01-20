Gazzeli Halk 471 Gün Sonra Bombardımansız Bir Sabah Geçirdi

Gazzeliler, 471 gün aradan sonra ilk kez bombardıman sesi duymadan uyandı ve ateşkesin keyfini çıkardı.

Yayın Tarihi: 20.01.2025 10:56
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 10:56
Gazzeli Halk 471 Gün Sonra Bombardımansız Bir Sabah Geçirdi

Gazzeliler, Bombardımansız Bir Sabah Geçirdi

Gazzeliler, Tel Aviv ile Hamas arasında sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşması sonrası, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana ilk defa İsrail ordusunun saldırısı olmadan bir gece geçirdi. Geride bıraktıkları 471 gün boyunca üzerlerinde hissettikleri bombardıman korkusu, bu sabah sona erdi.

Ateşkes ve Esir Takası Anlaşması

Üzerine yapılan anlaşmalar, yerel saatle 11.15'te yürürlüğe girdi ve bu süre zarfında İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar durdu. Gazzeliler, böylece 15 aydan uzun bir süre sonra bombalamanın ve patlamaların sesini duymadan bir gece geçirdi.

Gazzeli Çocuklar İlk Geceyi Korkusuz Geçirdi

Gazze'de yaşayan Filistinliler, bu tarihi anı sosyal medyada paylaşımlarla kutladı. Yusuf Hamada isimli bir Gazzeli, "Gazzeli çocukların korku veya bombardıman olmadan uyuduğu ilk gece. Allah'a şükürler olsun" toparlamasıyla hislerini dile getirdi.

Acı Bekleyiş Son Buldu

İsrail'in saldırıları yüzünden yaklaşık 46,913 Filistinli hayatını kaybetti. Bu kayıplar nedeniyle morglar önünde bekleyen aileler, ateşkesin ardından yakınlarının cenazelerini defin için hastanelerin morglarına götürmek zorunda kalmadı. Ebubekir Abid, Gazze'nin orta kesiminde bulunan Aksa Hastanesi morgunun ilk kez kilitlendiğini belirterek, "Artık can kaybı yok, sefalet yok, ceset yok ve yere sıçrayan kan yok. Bu korkunç sahneler artık yok" dedi.

İLGİLİ HABERLER

Yeni Yılda Araç Sahibi Olmanın Yolu: 19.861 TL Aylık Taksitle Renault Megane Sedan!

Halkbank'tan Esnafa Yüzde 50 Kredi İndirimi Müjdesi!

Ailelere 545.000 TL Destek: Faizsiz Kredi ve Çocuk Yardımları

Evde Çalışanlara Müjde: '10 Gün Kuralı' ile Emeklilik Artık Daha Yakın!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TİKA, Kolombiya'da Sel Felaketinden Etkilenen 8,500 Kişiye Yardım Ulaştırdı
2
CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın Hakkında Adli Kontrol Talebi
3
Libya Ekonomi Bakanı: Türkiye Ticari Olarak Birinci Ortağımız
4
Yozgat'ta Kaçak Kazı Operasyonunda 5 Gözaltı ve 51 Tarihi Eşya Ele Geçirildi
5
Kahramanmaraş'ta 642 Cep Telefonu Hırsızlığı: 3 Şüpheli Tutuklandı
6
Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonunda 20 Şüpheli Yakalandı
7
Şanlıurfa'da Sahte MİT Mensubu Tutuklandı

Kızılay'dan Kış Desteği: 500 Bin Aileye Ulaşılacak!

Ziraat Bankası'ndan Yeni Konut Kredisi Kampanyası: 1 Milyon TL 120 Ay Vadede

17 Milyon Emekliye 1.158 TL Artış Müjdesi: Zamlı Maaşlar Açıklandı

Ailelere 545.000 TL Destek: Faizsiz Kredi ve Çocuk Yardımları

Evde Çalışanlara Müjde: '10 Gün Kuralı' ile Emeklilik Artık Daha Yakın!

Milli Emlak'tan 84 Ay Vadeli Arsa Satışları Başladı!

Emekliler için Elektrik Faturası Müjdesi: O Bedel Ödenmeyecek

TOKİ'den 2025 İçin Yeni Taksit Zam Oranları: Yüzde 19,31 ve 7,56

Gaziantep'te Öğrencilere Nakdi Destek: 10.000 TL-15.000 TL Destek Verilecek!

Borcu Olanlar İçin Fırsat! 50.000 TL'de Kredi Faizleri Düştü

Yeni Yılda Araç Sahibi Olmanın Yolu: 19.861 TL Aylık Taksitle Renault Megane Sedan!

Halkbank'tan Esnafa Yüzde 50 Kredi İndirimi Müjdesi!