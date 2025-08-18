Gazzeli Muhammed Derin Yanıklarla Kurtuldu: Aile Yardım Bekliyor

AHMED JİHAD İBRAHİM - İsrail saldırısından derin yanıklarla ağır yaralı olarak kurtulan Gazzeli Muhammed bebeğin ailesi, insani krizin derinleştiği bölgede gerekli ilaçların ulaştırılmasını veya oğullarının yurt dışında tedavi ettirilmesini istiyor.

Ailesiyle birlikte yerinden edilip Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Rimal Mahallesindeki bir okula sığınan Şemali ailesi, gece yarısı hedef alınan okulun bombalanması sonucu saldırının hedefi oldu. Mustafa Hafız Okulu'na gece yarısı düzenlenen saldırıda alevlerin arasında kalan 25 aylık Muhammed Ramiz Hacile yaralı olarak kurtarıldı.

Patlama ve çıkan yangında alev alan eşyalar, Filistinli bebeğin baş ve göğüs bölgesinde derin yanıklar oluşmasına neden oldu. İsrail'in uyguladığı sıkı ambargo nedeniyle tıbbi malzeme, ilaç ve yeterli tedaviye ulaşamayan çocuk, uzanacak yardım elini bekliyor.

Kapanmayan yaralar ve tedavi süreci

Muhammed'in annesi Gadir Tevfik Şemali, AA muhabirine yaptığı açıklamada okulun gece saat 02.00'de hedef alınmasıyla büyük bir patlamanın yaşandığını ve oğlunun ağır yaralandığını söyledi.

İlk götürüldükleri hastanede yarasının hafif sanıldığını, ancak Şifa Hastanesi'nde yapılan incelemede vücudunun yüzde 15'inde üçüncü derece derin yanık tespit edildiğini açıkladı. Şifa Hastanesi’nde 3 gün kalan küçük Muhammed, ardından ateş ve ishal şikayetleriyle başka bir hastaneye sevk edildi; burada bağırsak enfeksiyonu teşhisi konuldu ve yaklaşık iki hafta yoğun bakımda tedavi gördü.

Anne, "Başında ve vücudunda hâlâ kapanmayan yaralar var. Her iki günde bir anestezi altında pansuman yapılıyor. Saçlarını tamamen kazıdılar. İleride yeniden deri nakline ihtiyaç duyup duymayacağı belli değil." diyerek oğlunun zorlu tedavi sürecini anlattı.

Muhammed’in gözünde oluşan kitleler nedeniyle göz kapağının kapanmadığını belirten anne, gerekli bantların ve tıbbi malzemelerin Gazze’ye girmediğini, bu yüzden tedavinin ilerleyemediğini vurguladı. İlaç ve malzeme eksikliğinin çocuğun sağlığını daha da kötüleştirdiğini, küçük Muhammed’in artık yürüyemez ve konuşamaz hale geldiğini, yüzünde ve göğsünde ciddi şekil bozuklukları oluştuğunu aktardı.

Anne, oğlunun daha önce çok hareketli ve normal beslenen bir çocuk olduğunu, ancak yaralandıktan sonra tamamen değiştiğini, "Artık ne yemek yiyor ne de oyun oynuyor. Konuşması ve yürümesi bile geriledi." sözleriyle anlattı.

Ailenin talepleri

Oğlunun sağlığının her geçen gün kötüye gittiğini, birçok yeni hastalığın ortaya çıktığını söyleyen Gadir Tevfik Şemali, "Yüzünde ve göğsünde oluşan büyük şekil bozuklukları giderek artıyor. Muhammed’in düzenli tedaviye, ilaçlara ve fizik tedaviye ihtiyacı var." dedi.

Gazze’de yapılan basit tedavilerin yeterli olmadığını, gözlerindeki hasarın ilerleyebileceğini ve geleceğinin büyük risk altında olduğunu belirten anne, "Burada durum çok kötü. En azından ilaçların Gazze’ye girmesini ya da Muhammed’in dışarıda tedavi görebilmesini istiyoruz. Buradaki hastanelerde ne ilaç var ne de temel ihtiyaçlar karşılanabiliyor. İnsanların çocuklarımıza acıyarak bakmaması için bize yardım edin." ifadelerini kullandı.