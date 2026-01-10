Gebe Okulları: Gebelikte Fiziksel Değişimler Hastalık Olarak Algılanmamalı

Doç. Dr. Tayfur Çift, Nev Sağlık Grubu'ndan: Gebe okulları anne adaylarını bilinçlendiriyor; fiziksel değişimler hastalık değil, psikolojik ve aile desteği hayati.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 09:10
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 09:10
Nev Sağlık Grubu Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Doç. Dr. Tayfur Çift, "Gebe okullarında verilen eğitim ve destekler, anne adaylarının gebelik sürecini bilinçli, güvenli ve kaygıdan uzak bir şekilde geçirmesine katkı sağlıyor" diyerek gebe okullarının önemine vurgu yaptı.

Eğitimle komplikasyonların önlenmesi

Doç. Dr. Tayfur Çift, gebe okullarının anne adaylarını bilgilendirerek gebelik sürecinde ortaya çıkabilecek sorunların erken tanınmasına ve gerekli yönlendirmelerin zamanında yapılmasına yardımcı olduğunu belirtti. Çift, gebelik hazırlığının yalnızca doğuma değil, tüm gebelik sürecine yönelik olması gerektiğini vurguladı.

Fizyolojik süreçlerle risklerin ayrımı

Gebe okullarında anne adaylarına gebeliğin normal fizyolojik süreçleri ile problemli durumların nasıl ayırt edileceği öğretiliyor. Doç. Dr. Çift, "Fizyolojik süreçler ile riskli durumlar ayırt ediliyor" diyerek, kadınların vücutlarında meydana gelen değişimleri tanımasının önemine dikkat çekti. Olası bir problemde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurmanın hayati olduğunu söyledi.

"Gebelikte fiziksel değişimler, hastalık olarak algılanmamalı." Çift, bu değişimlerin gebeliğin doğal bir parçası olduğunun bilinmesinin, anne adaylarının kendilerini daha güvende hissetmesini sağladığını ifade etti.

Aile desteği ve psikolojik yardımın önemi

Gebe okullarında yalnızca anne adayları değil, aile bireyleri de sürece dahil ediliyor. Doç. Dr. Tayfur Çift, eşlerin ve aile büyüklerinin destekleyici yaklaşımının gebenin hem fiziksel hem psikolojik sağlığını olumlu etkilediğini belirtti. Olumsuz tutumlardan kaçınmanın önemine dikkat çekti.

"Psikolojik destek sürecin ayrılmaz bir parçası." Çift, gebelik ve doğum sonrası dönemde duygusal dalgalanmaların normal olduğunun anlatıldığını, bu rehberliğin annelerin kendini yalnız hissetmesini engellediğini söyledi.

Lohusalık döneminde destek hayati

Doç. Dr. Tayfur Çift, doğum sonrası lohusalık döneminin kadınlar için zorlayıcı olabileceğini ve bu dönemde annelerin zaman zaman yalnız ya da dışlanmış hissedebildiğini kaydetti. Yeni doğanın bakımı nedeniyle annenin zamanının büyük bölümü bebeğe yöneldiğini, bu süreçte verilen desteğin anne ruh sağlığı açısından kritik olduğunu vurguladı. "Lohusalık döneminde destek hayati öneme sahip." ifadesini kullandı.

Gebe iletişimi ve hedef

Gebe okullarının bir diğer avantajı da benzer süreçleri yaşayan anne adaylarının bir araya gelip deneyim paylaşabilmesi. Doç. Dr. Çift, "Gebeler arası iletişim süreci kolaylaştırıyor" diyerek bu ortamların gebeliği daha kolay, keyifli ve destekleyici hale getirdiğini belirtti.

Doç. Dr. Tayfur Çift sözlerini şu şekilde özetledi: "Amaç: gebeliği kaygı değil güvenle yaşamak." Bilinçli ve desteklenen gebeliklerin hem anne hem bebek sağlığına olumlu katkı sunduğunu ekledi.

