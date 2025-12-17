DOLAR
Gebelikte İnfluenza Bebeğe Geçmiyor: Dr. Kemal Diribaş Uyardı

Dr. Kemal Diribaş, influenza grubu virüslerin anne karnındaki bebeklere geçmediğini, pnömoniye dönüşen ağır vakalarda klinik takibin şart olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 09:56
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 09:56
Elazığ Medilines Hastanesi'nden anne adaylarına bilgilendirme

Elazığ Medilines Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Kemal Diribaş, kış aylarında gebelerin sıkça soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyon yaşadığını, bu nedenle anne adaylarının sıklıkla bebeklerine zarar gelip gelmeyeceği konusunda endişelendiğini söyledi.

Dr. Kemal Diribaş, "Özellikle kış aylarında influenza grubu virüslerin bebekler üzerine anne karnında geçişi olmuyor. O yüzden bebekler genelde etkilenmiyor." diye belirtti.

Ancak Diribaş, viral enfeksiyonların hafife alınmaması gerektiğini vurguladı: "İnfluenza grubu enfeksiyonu ağır geçiren; özellikle Pnömoniye dönüşen alt solunum yolu enfeksiyonu olan vakalar bizim için klinik açıdan riskli grup oluşturuyor. Gebelikte immün sistem baskılandığı için enfeksiyonlar daha ağır seyredebilir."

Uzman, gebelerin enfeksiyon belirtileri görüldüğünde mutlaka sağlık kuruluşuna başvurması gerektiğini söyleyerek, "Klinik değerlendirme sonucunda hafif, orta veya ağır geçirebileceği tahmin edilerek ona göre ilaç tedavileri veriyoruz. Çoğunlukla hastalarda hafif semptomatik tedavilerle gribal enfeksiyon 1 hafta 10 gün içerisinde kendiliğinden iyileşiyor" ifadelerini kullandı.

Diribaş, bulaş riskine karşı alınması gereken önlemleri de açıkladı: "Gebelerin özellikle okula giden küçük çocukları varsa hastalığı onlardan alma ihtimali yüksek. Bu nedenle gribe yakalanan bir çocuk varsa veya öğretmen olan gebelerimiz varsa, gribal enfeksiyon geçiren kişilerle kuluçka döneminin ilk 3 günü içinde yakın temasta bulunmamaları, solunum yoluyla bulaşma nedeniyle maske takmaları gerekiyor. Ayrıca C vitamini almalarını ve bol sıvı tüketmelerini öneriyoruz; bu önlemler hastalığın daha hafif atlatılmasına yardımcı olur."

Dr. Kemal Diribaş, viral enfeksiyonların seyri kişinin direncine göre değişebileceğini, bu yüzden gebelikte görülen gribal tabloların takip ve tedavisinin önemli olduğunu yeniden hatırlattı.

