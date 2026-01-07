Gebze Belediyesi'nde SDS İmzalandı: Bem-Bir-Sen ile Sosyal Denge Sözleşmesi

Gebze Belediyesi ile Bem-Bir-Sen, memurları kapsayan Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi'ni imzaladı; törene Zinnur Büyükgöz ve Mehmet Gökkaya katıldı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 17:25
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 17:25
Gebze Belediyesi ile Bem-Bir-Sen arasında, memurları kapsayan Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi (SDS) için imzalar atıldı.

İmza töreni

Belediye binasında düzenlenen imza törenine, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ile Bem-Bir-Sen Kocaeli Şube Başkanı Mehmet Gökkaya katıldı. Görüşmelerin ardından hazırlanan sözleşmeye imzalar atıldı.

Açıklamalar

Törende konuşan Şube Başkanı Mehmet Gökkaya, belediye yönetiminin çalışan haklarının korunması ve personelin en iyi şartlardan faydalanabilmesi adına sürece yapıcı yaklaştığını belirterek, "İmzalanan sözleşmenin tüm üyelerimize ve belediye memurlarına hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ise, "Çalışanlarımızın geleceği adına önemli bir anlaşmaya imza attık. Sözleşmenin, belediyemizin hizmet kalitesini artırmasına katkı sunmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

