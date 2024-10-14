Gebze Belediyesi'nden Kitap Fuarı Açıklaması

Gebze Belediyesi, 18-27 Ekim tarihlerinde düzenleyeceği kitap fuarına katılmayacağını önceden bildiren bazı yayınevlerinin kamuoyunu yanıltıcı açıklamalar yaptığına dair bir açıklama yaptı. Belediyeye göre, bu yayınevleri, daha önce katılmayacaklarını belirttikleri fuardan çekilmiş gibi davranarak gereksiz bir algı oluşturuyor.

Sahipsiz Hayvanlar Üzerinden İstismar Girişimleri

Açıklamada, Gebze Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşanan olaylarla ilgili yanlış bilgiler verildiği ve bu durumun kamuoyunun duyarlılığını kötüye kullanmaya yönelik bir çaba olduğu vurgulandı. Doğal ölüm, trafik kazası ve hastalık nedeniyle hayatını kaybeden hayvanların görüntüleri üzerinden duyarlılık istismarının yapıldığı ifade edildi.

Yanıltıcı Bilgilerle Katılımdan Vazgeçirme Çabası

Kitap fuarına katılacak yayınevlerinin yanıltıcı bilgilerle fuara katılmaktan vazgeçirilmeye çalışıldığı aktarıldı. Belediyeden yapılan açıklamada, "Gerçekte fuarımızda hiç yer almayan yayınevleri, sanki fuarda olacaklarmış gibi kamuoyunu yanıltmaktalar. Listede olan hiçbir yayınevi fuarımıza katılmadığı halde, hayvanseverlik iddiaları ile yanlıştır bilgiler sunarak bu durumu istismar etmekte." denildi.

Gebze Belediyesi, bu tür istismar girişimlerine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarmaya devam edeceklerinin altını çizdi.