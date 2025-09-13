Gebze'de 2 Kuzenin Öldüğü Saldırının Zanlıları 2,5 Yıl Sonra Tutuklandı

Gebze’de 13 Şubat 2022’de iki kuzenin öldüğü saldırının iki zanlısı 2,5 yıl sonra yakalandı ve tutuklandı.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 00:59
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 00:59
Gebze'de 2 Kuzenin Öldüğü Saldırının Zanlıları 2,5 Yıl Sonra Tutuklandı

Gebze'de 2 Kuzenin Öldüğü Saldırının Zanlıları 2,5 Yıl Sonra Tutuklandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 13 Şubat 2022 tarihinde kırmızı ışıkta duran araçlara ateş açılması sonucu iki kuzenin hayatını kaybettiği, bir kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin iki şüpheli, yaklaşık 2,5 yıl sonra yakalanarak tutuklandı.

Gözaltılar ve Tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü açıklamasına göre, olayla ilgili soruşturmayı yürüten Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli R.T'yi Yalova'nın Çınarcık ilçesinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından 5 Eylül'de Gebze Adliyesi'ne sevk edilen R.T, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Polis ekiplerinin devam eden çalışmaları sonucu diğer şüpheli A.Y, 11 Eylül tarihinde İstanbul'un Kartal ilçesinde düzenlenen operasyonda saklandığı adreste yakalandı. A.Y de emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Olayın Detayları

Olay, Gebze Beylikbağı Mahallesi'nde meydana geldi. 13 Şubat 2022'de kiralık araçtan inen iki kişi, trafik ışıklarında yavaşlayan içerisinde Emine Ç. ve kuzeni Tuğçe S. ile Alihan K.'nin bulunduğu araçlara ateş etti ve aynı araçla İstanbul istikametine doğru kaçtı.

Saldırıda Tuğçe S. olay yerinde, Emine Ç. ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Alihan K., omuz bölgesi ve koltuk altından yaralandı; hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olay sonrası polis ekipleri, kaçan zanlıların yakalanması için geniş kapsamlı çalışma başlatmıştı; yürütülen soruşturma neticesinde iki şüpheli de yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

İLGİLİ HABERLER

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Kütahya Belediyesi'nden Rekor: 95.000 TL'lik Promosyon Anlaşması

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trump: Iryna Zarutska Cinayetinde Zanlının Ölüm Cezası Verilmeli
2
Kayseri Hayvanat Bahçesi'nde 12 Yıldır Papağanlara Özel İlgi
3
Sihirli Annem Hepimiz Biriz Filmi 30 Mayıs'ta Vizyona Giriyor
4
İsrail Güçlerinin Ambulansla Baskın Yaptığı Ortaya Çıktı
5
İsrail'in Lübnan'a Yönelik Hava Saldırıları 25 Can Aldı
6
Arap Dünyası BM'nin New York Bildirgesini ve İki Devletli Çözümü Memnuniyetle Karşıladı

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye

İmar Hakkı Aktarımı Resmen Başladı: Tapu Sahipleri İçin Yeni Kurallar

Kütahya Belediyesi'nden Rekor: 95.000 TL'lik Promosyon Anlaşması

Konya Selçuk Üniversitesi'nden 450 Bin TL'ye Kadar Üniversite‑Sanayi Destek Paketi

Yozgat Belediyesi'nden 400 Öğrenciye Tam Donanımlı Çanta Desteği

Manisa'da 450 Öğrencinin Okul Masrafları Karşılanacak