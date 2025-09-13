Gebze'de 2 Kuzenin Öldüğü Saldırının Zanlıları 2,5 Yıl Sonra Tutuklandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 13 Şubat 2022 tarihinde kırmızı ışıkta duran araçlara ateş açılması sonucu iki kuzenin hayatını kaybettiği, bir kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin iki şüpheli, yaklaşık 2,5 yıl sonra yakalanarak tutuklandı.

Gözaltılar ve Tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü açıklamasına göre, olayla ilgili soruşturmayı yürüten Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli R.T'yi Yalova'nın Çınarcık ilçesinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından 5 Eylül'de Gebze Adliyesi'ne sevk edilen R.T, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Polis ekiplerinin devam eden çalışmaları sonucu diğer şüpheli A.Y, 11 Eylül tarihinde İstanbul'un Kartal ilçesinde düzenlenen operasyonda saklandığı adreste yakalandı. A.Y de emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Olayın Detayları

Olay, Gebze Beylikbağı Mahallesi'nde meydana geldi. 13 Şubat 2022'de kiralık araçtan inen iki kişi, trafik ışıklarında yavaşlayan içerisinde Emine Ç. ve kuzeni Tuğçe S. ile Alihan K.'nin bulunduğu araçlara ateş etti ve aynı araçla İstanbul istikametine doğru kaçtı.

Saldırıda Tuğçe S. olay yerinde, Emine Ç. ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Alihan K., omuz bölgesi ve koltuk altından yaralandı; hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olay sonrası polis ekipleri, kaçan zanlıların yakalanması için geniş kapsamlı çalışma başlatmıştı; yürütülen soruşturma neticesinde iki şüpheli de yakalanarak adli makamlara teslim edildi.