Gebze'de 21 bin ton asfaltla üstyapı yenilendi — Adem Yavuz Mahallesi

Gebze'de 21 bin ton sıcak asfaltla üstyapı tamamlandı

Gebze'de tamamlanan altyapı çalışmalarının ardından Gebze Belediyesi ekipleri üstyapıda yoğun mesaiyle mahalle yollarını yeniledi. 21 bin ton sıcak asfalt serimi ve binlerce metrekare beton parke döşemesi mahalleye modern ve konforlu bir görünüm kazandırdı.

Kapsamlı altyapı yenilemesi

ISU Genel Müdürlüğü tarafından yaklaşık 61 milyon lira bedelle ihale edilen içme suyu, atık su ve yağmur suyu altyapı çalışmaları tamamlandı. Adem Yavuz Mahallesinde 13 bin 500 metre içme suyu hattı (abone bağlantılarıyla birlikte) ve 8 bin 500 metre atık su şebekesi yenilendi. Mahallenin topografik yapısından kaynaklanan yağmur suyu sorunlarını çözmek için 2 bin 500 metre yağmur suyu hattı ve ızgaraları imal edilirken, taşkınları önlemek amacıyla 161 metre dere ıslahı gerçekleştirildi.

Üstyapıda yoğun mesai

Altyapı çalışmaları sırasında bozulan yol ve kaldırımların onarımı için Gebze Belediyesi tarafından kapsamlı üstyapı çalışması başlatıldı. Bu kapsamda 21 bin ton sıcak asfalt serimi ve yama çalışmaları yapıldı. Mahalle genelinde 10 bin metrekare beton parke döşendi ve 5 bin metrekare kaldırım beton parke ile yenilendi.

Belediye Başkanı'nın değerlendirmesi

Çalışmaları yerinde inceleyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ekiplerden bilgi alıp vatandaşlarla sohbet etti. Başkan Büyükgöz, altyapısı tamamlanan mahallelerde üstyapıya büyük önem verdiklerini vurgulayarak, "Adem Yavuz Mahallemizde ISU Genel Müdürlüğümüzle koordineli şekilde yürütülen altyapı çalışmalarının ardından, belediye olarak üstyapıyı hızlı ve kaliteli bir şekilde tamamlıyoruz. Amacımız, hemşehrilerimizin günlük yaşamını kolaylaştıran, güvenli ve konforlu yollar ile kaldırımlar oluşturmak. Gebze’nin her mahallesinde olduğu gibi burada da hizmetlerimizi planlı ve kalıcı şekilde sürdürüyoruz" dedi.

GEBZE’DE TAMAMLANAN ALTYAPI ÇALIŞMALARININ ARDINDAN BELEDİYE EKİPLERİ ÜSTYAPIDA YOĞUN MESAİYE BAŞLADI. 21 BİN TON SICAK ASFALT VE BİNLERCE METREKARE PARKE DÖŞEMESİYLE YENİLENEN YOLLAR, MAHALLEYE MODERN VE KONFORLU BİR GÖRÜNÜM KAZANDIRDI.