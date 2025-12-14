DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0%
BITCOIN
3.812.115,88 0,88%

Gebze'de 21 bin ton asfaltla üstyapı yenilendi — Adem Yavuz Mahallesi

Adem Yavuz Mahallesi'nde ISU'nun 61 milyon lira bedelli altyapı çalışması tamamlandı; Gebze Belediyesi 21 bin ton sıcak asfalt ve binlerce m² parke ile yolları yeniledi.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 14:57
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 14:57
Gebze'de 21 bin ton asfaltla üstyapı yenilendi — Adem Yavuz Mahallesi

Gebze'de 21 bin ton sıcak asfaltla üstyapı tamamlandı

Gebze'de tamamlanan altyapı çalışmalarının ardından Gebze Belediyesi ekipleri üstyapıda yoğun mesaiyle mahalle yollarını yeniledi. 21 bin ton sıcak asfalt serimi ve binlerce metrekare beton parke döşemesi mahalleye modern ve konforlu bir görünüm kazandırdı.

Kapsamlı altyapı yenilemesi

ISU Genel Müdürlüğü tarafından yaklaşık 61 milyon lira bedelle ihale edilen içme suyu, atık su ve yağmur suyu altyapı çalışmaları tamamlandı. Adem Yavuz Mahallesinde 13 bin 500 metre içme suyu hattı (abone bağlantılarıyla birlikte) ve 8 bin 500 metre atık su şebekesi yenilendi. Mahallenin topografik yapısından kaynaklanan yağmur suyu sorunlarını çözmek için 2 bin 500 metre yağmur suyu hattı ve ızgaraları imal edilirken, taşkınları önlemek amacıyla 161 metre dere ıslahı gerçekleştirildi.

Üstyapıda yoğun mesai

Altyapı çalışmaları sırasında bozulan yol ve kaldırımların onarımı için Gebze Belediyesi tarafından kapsamlı üstyapı çalışması başlatıldı. Bu kapsamda 21 bin ton sıcak asfalt serimi ve yama çalışmaları yapıldı. Mahalle genelinde 10 bin metrekare beton parke döşendi ve 5 bin metrekare kaldırım beton parke ile yenilendi.

Belediye Başkanı'nın değerlendirmesi

Çalışmaları yerinde inceleyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ekiplerden bilgi alıp vatandaşlarla sohbet etti. Başkan Büyükgöz, altyapısı tamamlanan mahallelerde üstyapıya büyük önem verdiklerini vurgulayarak, "Adem Yavuz Mahallemizde ISU Genel Müdürlüğümüzle koordineli şekilde yürütülen altyapı çalışmalarının ardından, belediye olarak üstyapıyı hızlı ve kaliteli bir şekilde tamamlıyoruz. Amacımız, hemşehrilerimizin günlük yaşamını kolaylaştıran, güvenli ve konforlu yollar ile kaldırımlar oluşturmak. Gebze’nin her mahallesinde olduğu gibi burada da hizmetlerimizi planlı ve kalıcı şekilde sürdürüyoruz" dedi.

GEBZE’DE TAMAMLANAN ALTYAPI ÇALIŞMALARININ ARDINDAN BELEDİYE EKİPLERİ ÜSTYAPIDA YOĞUN MESAİYE...

GEBZE’DE TAMAMLANAN ALTYAPI ÇALIŞMALARININ ARDINDAN BELEDİYE EKİPLERİ ÜSTYAPIDA YOĞUN MESAİYE BAŞLADI. 21 BİN TON SICAK ASFALT VE BİNLERCE METREKARE PARKE DÖŞEMESİYLE YENİLENEN YOLLAR, MAHALLEYE MODERN VE KONFORLU BİR GÖRÜNÜM KAZANDIRDI.

GEBZE’DE TAMAMLANAN ALTYAPI ÇALIŞMALARININ ARDINDAN BELEDİYE EKİPLERİ ÜSTYAPIDA YOĞUN MESAİYE...

İLGİLİ HABERLER

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'nın 'Su Sigortası' Uludağ'da Alarm: Kar Örtüsü %50 Azaldı
2
Belen'de Otomobil Yangını: Park Halindeki Aracın Motoru Yandı
3
Rao Quan Şanlıurfa'da: Göbeklitepe ve Karahantepe İncelemesi
4
Antalya'da Aralıkta Deniz Keyfi: Deniz Suyu 20 derece
5
Şanlıurfa'da Mobilya Dükkanında Talaş Yangını Söndürüldü
6
Şanlıurfa'da Mobilya Dükkanında Talaş Tutuştu: İtfaiye Müdahalesi
7
Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel'den 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü Mesajı

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama