Gebze'de Aşırı Hız Uyarısına Fiziki Saldırı: Gözaltı Kararı

Yılmaz Tunç, Gebze'de aşırı hız uyarısına yönelik fiziksel saldırı sonrası başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli sürücüye gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 18:40
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 18:40
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gebze'de aşırı hız yapan sürücüyü uyaran kişiye yönelik fiziksel saldırıyla ilgili soruşturmanın başlatıldığını ve gözaltı kararı verildiğini duyurdu.

Bakan Tunç'un paylaşımı

Bakan Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kocaeli ilimizin Gebze ilçesindeki bir sokakta aşırı hız yapan sürücüyü uyaran vatandaşımızın, okula götürdüğü çocukların gözü önünde fiziki saldırıya uğramasıyla ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında şüpheli sürücü hakkında gözaltı talimatı verilmiştir. Okula giden çocukların yanında vatandaşımıza yönelik şiddet içeren bu davranış asla kabul edilemez. Toplumun huzur ve güvenliğini tehdit eden, trafik güvenliğini tehlikeye sokan, özellikle çocukların ruhsal gelişimini olumsuz etkileyen her türlü şiddet eylemine karşı adli süreç titizlikle takip edilecektir."

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı ve verilen gözaltı talimatı konunun bundan sonraki hukuki sürecinde belirleyici olacak. Yetkililer, özellikle okula giden çocukların güvenliğinin ve toplum huzurunun korunmasının önemine vurgu yaptı.

