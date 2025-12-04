Gebze'de 'Filistin'e Destek Panayırı' Başladı — Kadınların El Emeği Satışta

Gebze'de 'Filistin'e Destek Panayırı' kapılarını açtı

Gebze Belediyesi ve paydaş kurumların iş birliğiyle düzenlenen Filistin'e Destek Panayırı, 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen açılış programıyla ziyaretçilerini karşılamaya başladı. Etkinlik, 5 Aralık tarihine kadar her gün 11.00-17.00 saatleri arasında açık kalacak.

Yerel yöneticiler ve vatandaşlardan destek çağrısı

Açılışa Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Hasan Soba, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Zinnur Büyükgöz, etkinlikte yaptığı konuşmada, 'Anadolu insanı beklenendir. Dünyanın neresine giderseniz gidin, bu milletin evlatları beklenen ve umudu yeşerten kişilerdir. Filistin’e uzanan bu dayanışma da bunun en güzel örneklerinden biridir' ifadelerini kullandı.

Hasan Soba ise Türkiye'nin uluslararası dayanışmadaki rolüne vurgu yaparak, 'Türkiye, dünyanın neresinde insani bir kriz çıkarsa oraya ilk yardıma koşan, mazlumun elinden tutan ülkedir. Bugün burada toplanan destek de bu güçlü dayanışma ruhunun önemli bir yansımasıdır' dedi.

El emeği ürünlerin geliri Filistin'e gönderilecek

Stantlarda kadınlar tarafından hazırlanan el emeği ürünler, yiyecekler ve çeşitli hediyelik eşyalar satışa sunuldu. Organizasyon yetkilileri, panayırdan elde edilecek tüm gelirin Filistin'e gönderileceğini belirtti.

Katılımcılar dayanışma ve yardımlaşma ruhunun önemine dikkat çekerek etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Etkinlik, bölge halkının yoğun ilgisini çekiyor ve dayanışma mesajlarıyla devam ediyor.

GEBZE'DE KADINLAR TARAFINDAN HAZIRLANARAK SATIŞA SUNULAN EL EMEĞİ ÜRÜNLER, YİYECEKLER VE ÇEŞİTLİ HEDİYELİK EŞYALARIN GELİRLERİ FİLİSTİN'E GÖNDERİLECEK.