Gebze'de Restoranda Yangın: Otel Boşaltıldı, 1 Yaralı

Olayın Detayları ve Müdahale

Kocaeli’nin Gebze ilçesi İstasyon Mahallesi Güney Yan Yol Caddesi’nde bulunan bir restoranda yangın çıktı. Edinilen bilgilere göre yangın, restoranın mutfak bölümünde ocaktan henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı.

Kısa sürede büyüyen alevler ve yoğun duman nedeniyle restoranda çalışanlardan biri yaralandı. Yaralıya olay yerindeki sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hasta hastaneye sevk edildi.

Müdahale ve Alınan Tedbirler

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı, dumanın yayılması nedeniyle restoranın üstünde bulunan 45 odalı otel tedbir amaçlı boşaltıldı.

Olayla ilgili soruşturma ve inceleme başlatıldı.

