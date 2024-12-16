Gebze Teknik Üniversitesi ve TRMOTOR, Motor Alt Sistemler Test Merkezi Kuracak

GTÜ ve TRMOTOR Güç Sistemleri'nden Önemli İşbirliği

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) ile TRMOTOR Güç Sistemleri, motor alt sistemler test merkezi kurmak üzere önemli bir protokol imzaladı. Bu işbirliği, Türkiye'nin havacılık ve savunma sanayisinde yerli ve milli projelere katkıda bulunmayı hedefliyor.

Motor Alt Sistemler Test Merkezi'nin Kurulumu

Yapılan açıklamaya göre, sanayi işbirliğini güçlendirmek amacıyla Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi B Blok hangar binası, Motor Alt Sistemler Test Merkezi olarak dönüştürülecek. Bu merkez ile birlikte, yenilikçi motor alt sistem projelerinin geliştirilmesi, akademik ve sektörel bilgi birikiminin bir araya getirilmesi ve Türkiye’nin teknolojik bağımsızlığının desteklenmesi hedefleniyor.

GTÜ Rektörü'nden Açıklamalar

GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, bu protokolün Türkiye'nin teknoloji ve savunma alanındaki ihtiyaç duyduğu yenilikçi çözümlere önemli katkılar sağlayacağını belirtti. Mantar, akademik bilgi birikimlerinin sanayiye aktarılmasının önemine değinerek, protokolün eğitim ve AR-GE faaliyetlerinde yeni fırsatlar sunacağını vurguladı.

TRMOTOR Genel Müdürü’nin Değerlendirmesi

TRMOTOR Genel Müdürü Prof. Dr. Osman Saim Dinç ise köklü bir akademik kurum ile ortaklık kurmanın, havacılık sektöründeki kritik projelerin hayata geçirilmesine olanak tanıyacağını ifade etti. Dinç, bu tür işbirliklerinin savunma sanayisinde yerlilik oranını artırmakla kalmayıp, uluslararası rekabet gücünü de yükselteceğini belirtti. Ayrıca, merkezlerinin kısa süre içerisinde tamamlanmasının Türkiye'nin motor teknolojileri ve savunma alanındaki çalışmalarına önemli katkılar sağlayacağını kaydetti.

Protokol İmza Töreni

Protokol imza töreninde GTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasari Çelebi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlyas Kandemir, TRMOTOR Alt Sistemler Direktörü Serdar Aksoy, Tasarım Müdürü Cemal Güneş ve Tedarik Müdürü Tuğrul Başaran da yer aldı.

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) ile TRMOTOR Güç Sistemleri, havacılık ve savunma sanayisinde yerli ve milli projelere katkı sağlamak amacıyla test merkezi kurulmasını öngören protokolü imzaladı. Protokol imza töreninde, GTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasari Çelebi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlyas Kandemir, TRMOTOR Alt Sistemler Direktörü Serdar Aksoy, Tasarım Müdürü Cemal Güneş ve Tedarik Müdürü Tuğrul Başaran da yer aldı.

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) ile TRMOTOR Güç Sistemleri, havacılık ve savunma sanayisinde yerli ve milli projelere katkı sağlamak amacıyla test merkezi kurulmasını öngören protokolü imzaladı. Protokol imza töreninde, GTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasari Çelebi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlyas Kandemir, TRMOTOR Alt Sistemler Direktörü Serdar Aksoy, Tasarım Müdürü Cemal Güneş ve Tedarik Müdürü Tuğrul Başaran da yer aldı.