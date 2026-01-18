Geçici Koruyucu Aile’nin 100’üncü Bebeği Ege Berk Samsun’da

Geçici Koruyucu Aile modelinin 100'üncü bebeği Ege Berk, Samsun'da

Ege Berk, Türkiye'de ilk kez 2025 Aile Yılı kapsamında uygulanan 'Geçici Koruyucu Aile' modeliyle Samsun'da Karademir ailesinin yanına yerleştirildi. Yerleştirme, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile UNICEF iş birliğiyle yürütülen 'Türkiye'de Koruyucu Aile Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi' kapsamında gerçekleştirildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 'Aile ve Nüfus 10 Yılı'nın ilk günlerinde gerçekleştirilen bu anlamlı yerleştirme, Bakanlığın aile temelli bakım hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik sosyal politika yaklaşımının güçlü yansımasını ortaya koyuyor' ifadelerine yer verildi.

Geçici koruyucu aile modeli sahada güçleniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' kapsamındaki öncelikler arasında, aile odaklı sosyal hizmet modellerinin güçlendirilmesi ve çocukların kurum bakımı yerine aile ortamında desteklenmesi yer alıyor. Bakanlığın açıklamasında, 'Bu kapsamda yürütülen 'Geçici Koruyucu Aile Hizmeti', aileyi merkeze alan sosyal hizmet anlayışının önemli uygulamalarından biri olarak öne çıkıyor. Türkiye'de ilk kez uygulamaya alınan bu hizmet modeli, çocukların duygusal güvenliğini ve sağlıklı gelişimini destekleyen ve kalıcı şekilde olumlu etkiler oluşturan bir bakım yaklaşımı sunuyor' değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada ayrıca, proje kapsamındaki 30 pilot ilden 27'sinde yerleştirmeler gerçekleştirildiği; Samsun'daki bu uygulamayla 100'üncü bebeğin geçici koruyucu ailesiyle buluşturulduğu belirtildi. Model, hizmet planı henüz belirlenmeyen, biyolojik ailesine dönüşü mümkün olmayan veya çeşitli nedenlerle devlet himayesine alınan çocukların geçici süreyle bir ailenin bakım ve şefkatiyle buluşturulmasını amaçlıyor.

Samsun'da gerçekleştirilen 100'üncü yerleştirme, çocuklar için umut dolu bir başlangıcın simgesi olurken, 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' vizyonunun sahada yaygınlaşmasına önemli katkı sağladığı vurgulandı.

