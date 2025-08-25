DOLAR
Gedik Eğitim Vakfı'nın "Kaynaklı Metal Heykel Yarışması"na Başvurular Başladı

Gedik Eğitim Vakfı, ilki düzenlenen "Kaynaklı Metal Heykel Yarışması" için ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerden başvuruları kabul ediyor. Son tarih 8 Eylül.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 23:06
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 23:06
İlk kez düzenlenen yarışma genç sanatçıların teknik ve yaratıcı yeteneklerini ön plana çıkaracak

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Gedik Eğitim Vakfı bu yıl ilk kez "Kaynaklı Metal Heykel Yarışması" düzenliyor ve başvurular başladı.

1994'ten bu yana eğitim, bilim, teknik ve sanat alanlarında üretimi destekleyen vakıf; yarışmayla ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin hem teknik becerilerini hem de sanatsal yaratıcılıklarını sergilemesine olanak sağlamayı hedefliyor.

Yarışma, "Birlik" temasıyla gerçekleştirilecek. Organizasyon, metalin güçlü ve kalıcı doğasını sanatın birleştirici etkisiyle buluşturarak katılımcıların bu temayı kendi yorumlarıyla ele almalarını ve özgün heykel tasarımları ortaya koymalarını bekliyor.

Katılım koşulları: Yarışma, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine açık.

Son başvuru tarihi: 8 Eylül.

Yarışmanın amaçları arasında genç sanatçıların yaratıcı potansiyelini ortaya çıkarmak, kaynaklı metal heykel sanatına yeni bir bakış kazandırmak ve üniversite öğrencilerini farklı disiplinlerde üretime teşvik etmek bulunuyor.

