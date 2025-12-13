Gediz'de 11 Yıllık Yol Sorunu Asfaltlandı

Kütahya’nın Gediz ilçesine bağlı Gürlek Köyü ile Çeltikçi Köyü arasındaki uzun yıllardır bozuk durumda olan yol, Kütahya İl Özel İdaresi tarafından yapılan çalışmalarla 11 yılın ardından asfaltlandı.

Çalışmanın Detayları

Yaklaşık 3,5 kilometrelik bölümde gerçekleştirilen asfaltlama, bölgede bulunan taş ocağı nedeniyle ağır hasar gören yolun kalitesini önemli ölçüde artırdı. Yetkililer, uygulanan çalışmanın bölge ulaşımını iyileştireceğini belirtti.

Köylülerin Değerlendirmesi

Köy sakinleri, asfaltlama çalışmasının günlük yaşamı ve ulaşımı rahatlatacağını söyledi. Vatandaşlar aynı zamanda bu çalışmanın yapılmasının geciktiği yönünde görüş bildirirken, yıllardır stabilize ve bozuk zeminde ulaşım sağlamaya çalışanların yeni asfaltla birlikte daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkânı elde edeceğini ifade etti.

