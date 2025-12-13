DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0,01%
BITCOIN
3.862.232,35 -0,21%

Gediz'de 11 Yıllık Yol Sorunu Asfaltlandı

Kütahya'nın Gediz ilçesindeki Gürlek ve Çeltikçi köyleri arasındaki 3,5 km'lik bozuk yol, Kütahya İl Özel İdaresi tarafından 11 yıl sonra asfaltlandı.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 11:06
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 11:06
Gediz'de 11 Yıllık Yol Sorunu Asfaltlandı

Gediz'de 11 Yıllık Yol Sorunu Asfaltlandı

Kütahya’nın Gediz ilçesine bağlı Gürlek Köyü ile Çeltikçi Köyü arasındaki uzun yıllardır bozuk durumda olan yol, Kütahya İl Özel İdaresi tarafından yapılan çalışmalarla 11 yılın ardından asfaltlandı.

Çalışmanın Detayları

Yaklaşık 3,5 kilometrelik bölümde gerçekleştirilen asfaltlama, bölgede bulunan taş ocağı nedeniyle ağır hasar gören yolun kalitesini önemli ölçüde artırdı. Yetkililer, uygulanan çalışmanın bölge ulaşımını iyileştireceğini belirtti.

Köylülerin Değerlendirmesi

Köy sakinleri, asfaltlama çalışmasının günlük yaşamı ve ulaşımı rahatlatacağını söyledi. Vatandaşlar aynı zamanda bu çalışmanın yapılmasının geciktiği yönünde görüş bildirirken, yıllardır stabilize ve bozuk zeminde ulaşım sağlamaya çalışanların yeni asfaltla birlikte daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkânı elde edeceğini ifade etti.

GEDİZ'DE 11 YILLIK SORUN ÇÖZÜLDÜ; GÜRLEK VE ÇELTİKÇİ KÖY YOLU ASFALTLANDI

GEDİZ'DE 11 YILLIK SORUN ÇÖZÜLDÜ; GÜRLEK VE ÇELTİKÇİ KÖY YOLU ASFALTLANDI

GEDİZ'DE 11 YILLIK SORUN ÇÖZÜLDÜ; GÜRLEK VE ÇELTİKÇİ KÖY YOLU ASFALTLANDI

İLGİLİ HABERLER

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziantep'te 'Huzur 27' Uygulaması: 71 Araca 797 bin 439 TL Ceza, 54 Aranan Şahıs Yakalandı
2
Bahadır Aksoy'tan Alaplı Jandarma Komutanlığı'na Araç Bağışı
3
Ankara'da Ev Yangını: Dumandan Zehirlenen 3 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
4
Alaplı'da Kültür Merkezi İnşaatında İş Güvenliği İhmali
5
Gön Han Restorasyonu Tamamlanıyor: 525 Yıllık Han Yeniden Hayat Buluyor
6
Düzce BELMEK kursları: Kadınlar üretime ve sosyal hayata katılıyor
7
Osman Okyay Konuralp Antik Tiyatro'yu Gezdi: Düzce'de Destinasyon Planı

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama