Gediz Emniyeti'ne 4 Yeni Araç

Törenle envantere katıldı, araç sayısı 9'a yükseldi

Kütahya’nın Gediz ilçesinde, emniyet teşkilatının hizmet kalitesini ve operasyonel gücünü artırmak amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından tahsis edilen 4 yeni araç, düzenlenen törenle Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü envanterine katıldı.

Teslim töreni, İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binası önünde gerçekleştirildi. Törene Gediz Kaymakamı Emrah Uzun, Belediye Başkanı Necdet Akel, İlçe Emniyet Müdürü İlhan Sarıca, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yusuf Genç, İlçe Müftüsü Sebahattin Turan, Gediz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vedat Öztürk, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve emniyet personeli yoğun katılım gösterdi.

Törende, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından temin edilen araçlar için kurban kesildi ve Gediz İlçe Müftüsü Sebahattin Turan tarafından dua yapıldı. Bu takviye ile birlikte Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren araç sayısı 9'a yükseldi.

