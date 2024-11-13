DOLAR
34,36 0,06%
EURO
36,57 -0,08%
ALTIN
2.884,74 -0,43%
BITCOIN
3.021.972,66 1,81%

Geleceğe Mektuplar Buluşması 16 Kasım'da Caddebostan Kültür Merkezi'nde!

Geleceğe Mektuplar Buluşması, 16 Kasım'da eğitim ve sanatı bir araya getiriyor. Kadrosu dikkat çekiyor!

Yayın Tarihi: 13.11.2024 15:14
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 15:14
Geleceğe Mektuplar Buluşması 16 Kasım'da Caddebostan Kültür Merkezi'nde!

Geleceğe Mektuplar Buluşması 16 Kasım'da!

Yunan filozof Epiktetos'un "Bir insanın anavatanı, çocukluğudur" sözünden esinlenerek hazırlanan Geleceğe Mektuplar Buluşması, 16 Kasım'da Caddebostan Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.

Program, çocukluk döneminin hayatın en değerli zaman dilimlerinden biri olduğuna vurgu yaparak, gelecekteki yaşama dair ipuçlarının şekillendiğini anlatmayı amaçlıyor. Eğitim, teknoloji ve sanat alanında önemli isimlerin dinleyicilerle buluşacağı etkinlikte, birçok uzman bilgi ve deneyimlerini paylaşacak.

İlgi Çekici Konuşmacılar

Geleceğe Mektuplar Buluşması'nda, eğitim, çocuk gelişimi, eğitimde teknoloji kullanımı, girişimcilik ve öğrenme gibi konular üzerinde konuşacak isimler arasında Acar Baltaş, Bahar Eriş, Nilüfer Pembecioğlu, Özgür Bolat, Yankı Yazgan, Zeynep İşman, Ercan Altuğ Yılmaz, Ahmet Şerif İzgören ve Alp Köksal bulunmaktadır.

Öte yandan, daha önce sanat alanında Anjelika Akbar, Tamer Levent ve Uğur Batı gibi isimlerin yer aldığı etkinlikte toplumsal konulara da önem veren Serim Berke Yarar ve Sadriye Görece mikrofon başında olacak.

Program, Türkiye'nin farklı sorunlarına çözüm arayan genç girişimcilere ve yurt dışında başarılı gençlere de kapı aralayarak katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Galatasaraylı Yiğit'in Bağışladığı Organlar 4 Çocuğa Hayat Verecek
2
Tunceli'de Atış Eğitiminde Kaza: Bir Polis Şehit Oldu
3
Diyabetli Hastalar İçin İyi Haber: İnsülin Pompası SGK Kapsamına Alınabilir
4
Mirasımız Kudüs Derneği, 'Türkiye'de Kudüs Algısı' Araştırmasını Açıkladı
5
TBMM Karma Komisyonu, Kamu Denetçilerini Seçti
6
Yargıtay Başkanı Kerkez ve Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Zeydan Görüştü
7
Geleceğe Mektuplar Buluşması 16 Kasım'da Caddebostan Kültür Merkezi'nde!

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!

Gıda güvenliğine bir darbe daha! Bu sefer zebra eti vakası duyuluyor

Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

Ya o... Ya bu... Asgari ücret zammı ikisinden biri olacak

Son 2 ay... Hesaplara toplam 2500 TL ödeme yapılacak

Maaş zammı bekleyenler müjde! Asgari ücret zammı ile yemek ücretlerinde de dev artış kapıda!

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak

Sabah sabah yüzde 40 zam açıklaması! İkramiyeler de artacak

Ayda 2 bin Liraya arsa olur mu demeyin! Milli Emlak açıkladı acele edin!

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir