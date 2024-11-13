Geleceğe Mektuplar Buluşması 16 Kasım'da!

Yunan filozof Epiktetos'un "Bir insanın anavatanı, çocukluğudur" sözünden esinlenerek hazırlanan Geleceğe Mektuplar Buluşması, 16 Kasım'da Caddebostan Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.

Program, çocukluk döneminin hayatın en değerli zaman dilimlerinden biri olduğuna vurgu yaparak, gelecekteki yaşama dair ipuçlarının şekillendiğini anlatmayı amaçlıyor. Eğitim, teknoloji ve sanat alanında önemli isimlerin dinleyicilerle buluşacağı etkinlikte, birçok uzman bilgi ve deneyimlerini paylaşacak.

İlgi Çekici Konuşmacılar

Geleceğe Mektuplar Buluşması'nda, eğitim, çocuk gelişimi, eğitimde teknoloji kullanımı, girişimcilik ve öğrenme gibi konular üzerinde konuşacak isimler arasında Acar Baltaş, Bahar Eriş, Nilüfer Pembecioğlu, Özgür Bolat, Yankı Yazgan, Zeynep İşman, Ercan Altuğ Yılmaz, Ahmet Şerif İzgören ve Alp Köksal bulunmaktadır.

Öte yandan, daha önce sanat alanında Anjelika Akbar, Tamer Levent ve Uğur Batı gibi isimlerin yer aldığı etkinlikte toplumsal konulara da önem veren Serim Berke Yarar ve Sadriye Görece mikrofon başında olacak.

Program, Türkiye'nin farklı sorunlarına çözüm arayan genç girişimcilere ve yurt dışında başarılı gençlere de kapı aralayarak katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.