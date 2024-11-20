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Geleceğe Mektuplar Buluşması: Eğitim ve Gelecek Üzerine Fikirler Paylaşıldı

Geleceğe Mektuplar Buluşması, eğitim ve çocuk gelişimi konularında önemli tartışmalara ev sahipliği yaptı.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 14:32
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 14:57
Geleceğe Mektuplar Buluşması: Eğitim ve Gelecek Üzerine Fikirler Paylaşıldı

Geleceğe Mektuplar Buluşması Gerçekleşti

Yunan filozof Epiktetos'un "Bir insanın anavatanı, çocukluğudur" sözünden ilham alınarak hazırlanan Geleceğe Mektuplar Buluşması programı, Caddebostan Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Bu program, çocukluk döneminin hayatın en değerli evrelerinden biri olduğunu vurgulayarak, gelecekteki yaşamlara dair önemli ipuçları sunmayı hedefliyor.

Programın Amacı ve İçeriği

Yapımcı Mustafa Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Geleceğe Mektuplar" programının 2021'de TRT Radyo 1’de yayınlandığını belirterek, "Programda eğitim, teknoloji, sanat ve daha birçok konuyu ele alıyoruz. Amacımız, bugünden geleceğe bakmak ve uzman konuklarımızla birlikte fikir alışverişinde bulunmak." dedi.

Eroğlu, "Geleceğe Mektuplar Buluşması" etkinliğinde önemli konukları bir araya getirerek, yararlı bir fikir alışverişi ortamı oluşturmayı başardıklarını ifade etti. Ayrıca, eğitim konusunun programın temelini oluşturduğunu belirtti.

Geleceğin Planlanması

İstanbul Üniversitesi'nden Prof. Dr. Nilüfer Pembecioğlu, geleceği planlamanın önemine dikkat çekerek, bu tür alışkanlıkların çocukluktan edinilmesi gerektiğini vurguladı. "Geleceği planlamayan bir nesil oluşursa, o zaman başımız dertte demektir." dedi.

Bilgi Üniversitesi'nde ders veren Cengiz Doğru ise programın anlamını öne çıkararak, "Bugünkü dijital dönüşümü konuştum. Fakat 10 yıl sonra bu program artık nostaljik bir değere sahip olacak." diye konuştu.

Sesli Düşünme Ortamı Yaratılması Hedefi

Programda ele alınan konular arasında eğitim, çocuk gelişimi, eğitimde teknoloji kullanımı ve girişimcilik yer aldı. Acar Baltaş, Bahar Eriş, Özgür Bolat, Yankı Yazgan, Zeynep İşman, Ercan Altuğ Yılmaz, Ahmet Şerif İzgören ve Alp Köksal gibi pek çok isim, bu önemli konularda görüşlerini paylaştı.

Geleceğe Mektuplar Buluşması, Türkiye’nin geleceği için önemli katkılar sağlamaya çalışan genç girişimcilere ve uluslararası başarıya ulaşmış olanlara yer vererek, yalnızca bir etkinlik olmanın ötesine geçti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Yunan filozof Epiktetos'un "Bir insanın anavatanı, çocukluğudur" sözünden ilham alarak hazırlanan...

Yunan filozof Epiktetos'un "Bir insanın anavatanı, çocukluğudur" sözünden ilham alarak hazırlanan "Geleceğe Mektuplar Buluşması" programı gerçekleştirildi. Çocukluk döneminin hayatın en kıymetli ve gelecekteki yaşama dair ipuçlarının şekillendiği zaman dilimi olduğuna dikkat çekmeyi amaçlayan program, Caddebostan Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Program düzenleyicilerinden İstanbul Üniversitesi'nden Prof. Dr. Nilüfer Pembecioğlu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Yunan filozof Epiktetos'un "Bir insanın anavatanı, çocukluğudur" sözünden ilham alarak hazırlanan...

Yunan filozof Epiktetos'un "Bir insanın anavatanı, çocukluğudur" sözünden ilham alarak hazırlanan "Geleceğe Mektuplar Buluşması" programı gerçekleştirildi. Çocukluk döneminin hayatın en kıymetli ve gelecekteki yaşama dair ipuçlarının şekillendiği zaman dilimi olduğuna dikkat çekmeyi amaçlayan program, Caddebostan Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Program düzenleyicilerinden İstanbul Üniversitesi'nden Prof. Dr. Nilüfer Pembecioğlu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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