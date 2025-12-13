Geleceğin Diş Hekimleri Beyaz Önlüklerini Giydi — Atatürk Üniversitesi 2025-2026

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2025-2026 Beyaz Önlük Giyme Töreni

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Beyaz Önlük Giyme Töreni, akademisyenler, öğrenciler, aileler ve çok sayıda davetlinin katılımıyla coşkulu bir atmosferde gerçekleştirildi. Tören, ağız ve diş sağlığının toplum sağlığı açısından taşıdığı önemin vurgulandığı anlamlı bir başlangıç olarak kayda geçti.

Dekan Orbak: "Yarım Asrı Aşan Fakültemiz, Bilimin ve Etik Değerlerin Merkezidir"

Prof. Dr. Recep Orbak açılış konuşmasında, fakültenin 1971 yılında Türkiye’nin dördüncü, Atatürk Üniversitesinin ise altıncı fakültesi olarak kurulduğunu hatırlattı. Prof. Dr. Orbak, geçen yarım asrı aşkın sürede fakültenin sadece eğitim vermekle kalmayıp, bilimsel üretim ve klinik mükemmeliyet alanlarında da önemli bir merkez haline geldiğini vurguladı. Ayrıca ağız ve diş sağlığının bireyin yaşam kalitesini doğrudan etkilediğini belirterek, koruyucu hekimlik anlayışının fakültenin temel misyonlarından biri olduğunu ifade etti.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Meslek Hayatınız Boyunca Her Hastanızın Yaşam Kalitesine Dokunacağınızı Unutmayın"

Sahneye davet edilen Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Beyaz Önlük Giyme Töreninin yalnızca bir başlangıç merasimi olmadığını, aynı zamanda toplum sağlığına hizmet etme yolunda verilen büyük bir söz olduğunu söyledi. Rektör Hacımüftüoğlu konuşmasında şunları kaydetti: "Toplum sağlığının en temel yapı taşlarından birini oluşturan diş hekimliği mesleğinin kutsal sorumluluğunu bugün gençlerimize emanet ediyoruz. Beyaz önlük, sadece bir üniforma değildir; bilgiyle, ahlakla, empatiyle ve insan sevgisiyle taşınması gereken bir değerdir. Sizler, Atatürk Üniversitesinin köklü geleneğine yakışır şekilde eleştirel düşünen, teknolojik gelişmeleri takip eden, evrensel etik ilkelere bağlı diş hekimleri olarak yetişeceksiniz. Meslek hayatınız boyunca her hastanızın yaşam kalitesine dokunacağınızı unutmayın." Rektör ayrıca Diş Hekimleri Gününü kutlayarak, ülkenin dört bir yanında çalışan diş hekimlerine teşekkür etti.

Başarılı Öğrencilere Ödül Takdimi

Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kapsamında düzenlenen ilkokul öğrencileri resim ve şiir yarışmalarında dereceye giren Nisa Kapucu ve Solmaz Şahin'e ödülleri, Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu tarafından takdim edildi. Rektör, çocukların ağız ve diş sağlığı konusunda bilinçlendirilmesinin geleceğe yapılan önemli bir yatırım olduğuna dikkat çekti.

Geleceğin Diş Hekimleri Beyaz Önlüklerini Giydi

Törenin en duygusal anı, fakültenin 1. sınıf öğrencilerinin sahneye tek tek çağrılarak beyaz önlüklerini giymesiydi. Öğrenciler, akademisyenleri ve ailelerinin gurur dolu bakışları arasında mesleğe ilk adımlarını attı; beyaz önlüğün temsil ettiği etik, bilimsel ve insani sorumluluğu üstleneceklerine dair güçlü bir mesaj verdiler.

Tören, sahnede çekilen hatıra fotoğrafları ve salon dışında düzenlenen kokteyl ile sona erdi. Katılımcılar etkinlikten duydukları memnuniyeti paylaşarak fakültenin yeni öğrencilerine başarı dileklerini iletti.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, 2025–2026 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BEYAZ ÖNLÜK GİYME TÖRENİ, AKADEMİSYENLER, ÖĞRENCİLER, AİLELER VE ÇOK SAYIDA DAVETLİNİN KATILIMIYLA COŞKULU BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.