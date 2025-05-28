Geleceğin Yazarları Projesi'nde Sertifika ve Ödüller Sahiplerini Buldu

İstanbul'da Geleceğin Yazarları Projesi Tamamlandı

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Geleceğin Yazarları Projesi'nin kapanış programında, öğrencilere sertifikaları ve ödülleri takdim edildi. Etkinlik, Rami Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür’ün açılış konuşması ile başladı.

Genç Yaratıcılık ve Medeniyet İnşası

Yentür, genç yazarların yolculuğunu bir medeniyet inşası olarak tanımladı. Bir milletin kültürel varlığının yalnızca büyük mimari eserlerle değil, fikirle, kelimeyle ve cümleyle yaşatıldığını vurguladı. "Yazmak, geçmişi geleceğe taşımanın, kalpten kalbe köprü kurmanın en güzel yoludur" diyen Yentür, etkinlikte kalemiyle düşünen bir neslin izlerine tanıklık ettiklerini ifade etti.

Atölye Çalışmaları ve Katılım

Proje kapsamında öğretmen ve öğrencilere yönelik dört ayrı atölye çalışması düzenlendi. Ahmet İşler, Naime Erkovan ve Zeki Bulduk eğitmenliğinde gerçekleştirilen atölyelerde yaklaşık 80 katılımcı yer aldı. Başarıyla tamamlayan öğretmen ve öğrencilere sertifikaları, ödül töreninde takdim edildi.

Yarışmalar ve Ödüller

Projeye paralel olarak, "Okullar Arası Kitap Kapağı Tasarımı", "Okullar Arası Kitap İsmi" ve "Hayal Et – Tasarla" başlıklı üç ayrı yarışma düzenlendi. Yarışmalarda, öğrenciler kitaplara görsel ve içerik anlamında katkı sağladılar.

"Kitap Kapağı Tasarımı" kategorisinde Tuzla Abdullah Tayyip Olçok İmam Hatip Ortaokulu, Avcılar Şehit Eyüp Çolakoğlu İlkokulu ve Kartal İstek Özel Anadolu Lisesi finalist olarak belirlenirken, "Kitap İsmi" yarışmasında Zeytinburnu Fatma Süslügil İlkokulu, Tuzla Abdullah Tayyip Olçok İmam Hatip Ortaokulu ve Kartal İstek Özel Uluğbey Anadolu Lisesi öne çıktı.

Yarışmalarda ayrıca, "Hayal Et – Tasarla" kategorisinde Beylikdüzü 4 Eylül Ortaokulu'ndan Elif Nisa Tanrıtanır, Şile 75. Yıl Ortaokulu'ndan Zehranur Albayrak, Eyüpsultan Gümüşsuyu Ortaokulu'ndan Ada Kurt ve Bahçelievler Dr. Refik Saydam Ortaokulu'ndan Beril Türk mansiyon ödülüne layık görüldü.

Başarı Belgeleri ve Sergi

Törende finalist öğrencilere plaket ve başarı belgeleri takdim edildi. Yıl boyunca yapılan atölye çalışmaları ve yarışmalarla öğrencilerin yazarlık, üretkenlik ve tasarım becerileri desteklenirken, hazırlanan öğrenci çalışmalarından oluşan özel bir sergi de ziyaretçilere sunuldu. Proje, İstanbul'un çeşitli ilçelerinden çok sayıda öğrenci ve öğretmenin katılımıyla gerçekleştirildi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Geleceğin Yazarları Projesi"nin kapanış programında, öğrencilere sertifikaları ve ödülleri takdim edildi. Rami Kütüphanesi'nde gerçekleşen programa katılan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, konuşma yaptı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Geleceğin Yazarları Projesi"nin kapanış programında, öğrencilere sertifikaları ve ödülleri takdim edildi. Rami Kütüphanesi'nde gerçekleşen programa katılan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, konuşma yaptı.