Gelecek Parti İl Başkanı Hakan Tokaç istifa ettiğini duyurdu

Gelecek Partisi Ankara İl Başkanlığı görevini sürdüren Hakan Tokaç, partisinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Tokaç, partinin kurucularından ve yönetim kurulu üyelerinden olduğunu, partinin genel seçimlere bağımsız olarak girmesini istediğini, ancak partinin ittifak modelini benimsediğini ve altılı masa ve CHP ile birlikte hareket ettiğini belirtti. Tokaç, partinin bu kararının ağır sonuçlar doğurduğunu ve partinin Erdoğan karşıtlığı üzerine siyaset yaptığını iddia etti.

Tokaç, genel seçimlerden sonra CHP ile işbirliği yapmamaya dair ilkesel kararlar alındığını ancak bu kararların uygulanmadığını söyledi. Tokaç, partideki sorunları, yapıcı bir şekilde sözlü ve yazılı olarak yetkili mercilere bildirdiğini ancak partide iç muhasebe ve istişare mekanizmalarının işlemediğini ifade etti.

Gelecek Partisi Ankara İl Başkanı Hakan Tokaç, partisinden ayrıldığına yönelik yaptığı duyuruda, partinin Erdoğan karşıtlığı üzerine kurulu, dar bir grubun elinde olduğunu iddia etti.