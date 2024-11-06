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Gelecek Partisi Lideri Davutoğlu'nun Eleştirileri

Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin yargı durumu ve belediyelere görevlendirmeler hakkında sert eleştirilerde bulundu.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 13:31
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 13:31
Gelecek Partisi Lideri Davutoğlu'nun Eleştirileri

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan Önemli Açıklamalar

Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi TBMM Grup Toplantısı'nda çeşitli konulara dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Davutoğlu, bazı belediyelere yönelik görevlendirmelerin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, "Milli irade esastır, egemenlik kayıtsız şartsız millete aitse demokrasinin milli iradeye saygıyı zedeleyecek hiçbir şeye tevessül etmemesi lazım." ifadelerini kullandı.

Seçimlerin Uluslararası Etkileri

Davutoğlu, ABD'de gerçekleştirilen seçimlerin global ölçekteki etkilerine değinerek, "ABD başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ın zaferi, tüm dünyanın gündeminde. Bu durumun en çok memnun olduğu kişi ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahudur."

Milli İrade ve Demokrasi Üzerine Eleştiriler

Gelecek Partisi lideri, "kayyum" uygulamasının demokrasi krizi yarattığını belirtti. "Hasan Bitmez'in ismini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir salona ya da koridora verilmesi" yönündeki talebi de gündeme getirdi.

Yargı Reformu ve Adalet İle İlgili Endişeler

9. Yargı Paketi'nin yargıyı manipüle etmeye yönelik bir hamle olduğunu belirten Davutoğlu, "Adalet tesis edemez bu kadar sorunlu bir iktidar." dedi. Ayrıca, Türkiye'nin küresel suç endeksindeki kötü durumuna dikkat çekerek, "Türkiye, Avrupa'da birinci, Asya'da altıncı ve dünyada on dördüncü sırada. Bu durum bize bir yüz karası." şeklinde konuştu.

Ekonomik Sorunlar ve Sosyal Adalet

Saadet Partisi Genel Başkanvekili Mahmut Arıkan da toplantıda söz alarak, Türkiye’deki yoksulluk oranlarına dikkat çekti. "Türkiye'de 40 milyona yakın insanımız, açlık sınırının altında yaşıyor. Asgari ücret ile geçinen işçi sayısı 13 milyon, asgari ücretin altında maaş alan emekli sayısı ise 16 milyon.” dedi.

Arıkan, kamuoyuna yapılan açıklamalarda hastalara yönelik dikkat çekmeye devam edilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Siyasilerin bu konuda sorumluluk alması gerekir.” ifadesinde bulundu.

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