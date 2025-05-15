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Gelecek Partisi'nden PKK Feshi İçin Destek: Barışa 'Gelmesin' Diyemeyiz

Gelecek Partisi Genel Başkan Vekili Ayhan Sefer Üstün, Çorum'da PKK'nın feshi ve barış sürecine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 15.05.2025 16:29
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 16:29
Gelecek Partisi'nden PKK Feshi İçin Destek: Barışa 'Gelmesin' Diyemeyiz

Gelecek Partisi'nden Çorum'da Önemli Açıklamalar

Gelecek Partisi Genel Başkan Vekili Ayhan Sefer Üstün, Çorum'un Osmancık ilçesinde yaptığı konuşmada, terör örgütü PKK'nın feshi ve barış sürecine destek verdiklerini belirtti.

Barış Sürecine Destek

Üstün, "(Terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve fesih kararı) Barış gelecekse biz buna 'Gelmesin' diyemeyiz, bunu destekliyoruz. Çünkü ülkemiz bundan çok çekti, çok istismar edildi." dedi.

Hassasiyetler ve Tedbirler

Gelecek Partisi’nin barış sürecine temkinli bir destek verdiğini açıklayan Üstün, silahların teslim edilmesi sürecinde dikkat edilmesi gereken hususların olduğunu vurguladı. "Silahlar gerçekten bırakılmalı ve bir komisyon eşliğinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinden subayların da gözlemci olduğu bir heyet eşliğinde, bu silahlar Irak'ta bırakılacaksa Irak'ta teslim edilmesi gerekir." ifadelerini kullandı.

Şehit Aileleri ve Gazilere Saygı

Üstün, terörün sona ermesi için canlarını feda eden şehitlerin ailelerinin ve gazilerin incitilmemesi gerektiğine dikkat çekerek: "Bugün Osmancık'a geldikten sonra bir milli eğitim şehidimiz olan Aybüke kızımızın mezarının başına gittik, dua ettik ve oradan bir mesaj vermek istedik. Evet, terör bitsin ama şehitlerimizi rencide edecek..." şeklinde konuştu.

Lozan Antlaşması Üzerine Değerlendirme

Üstün, ayrıca Lozan Antlaşması tartışmalarına da değinerek bu konuda özgüvenli olunması gerektiğini belirtti. "Lozan'ı kimse delemez. Biz büyük bir devletiz." diyerek, devletin karşı karşıya olduğu tartışmalara karşı net bir duruş sergiledi.

Gelecek Partisi Genel Başkan Vekili Ayhan Sefer Üstün (sağ 4), Çorum'un Osmancık ilçesinde...

Gelecek Partisi Genel Başkan Vekili Ayhan Sefer Üstün (sağ 4), Çorum'un Osmancık ilçesinde partisinin ilçe teşkilatı binasının açılışını gerçekleştirdi.

Gelecek Partisi Genel Başkan Vekili Ayhan Sefer Üstün (sağ 4), Çorum'un Osmancık ilçesinde...

Gelecek Partisi Genel Başkan Vekili Ayhan Sefer Üstün (sağ 4), Çorum'un Osmancık ilçesinde partisinin ilçe teşkilatı binasının açılışını gerçekleştirdi.

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