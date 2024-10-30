Gelecek Partisi ve Saadet Partisi'nin TBMM Grup Toplantısı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun Açıklamaları

Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, çeşitli konulara değindi. Davutoğlu, "Yörük Ahmet olarak söylüyorum; Toros Dağları'nda doğan bir Yörük ve Türkmen çocuğunun bu ülkede hakkı neyse, Dicle kenarında doğan bir Kürt çocuğunun hakkı da odur." diyerek, toplumsal eşitliğe vurgu yaptı.

Savunma Sanayisine Dikkat Çekti

Davutoğlu, savunma sanayinin önemini vurgulayarak, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ'nin Kahramankazan yerleşkesine yapılan saldırılar sonucu hayatını kaybedenlere rahmet diledi. Ayrıca mühendislerin yurtdışına gitmesinin, ülkenin beka sorunu olduğunu belirtti.

"Eğer mühendislerimizi kaybetmeye devam edersek, savunma sanayimizin özgün niteliklerini de kaybedeceğiz." diyen Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konu hakkında net bir tutum sergilemesi gerektiğine dikkat çekti.

Bahaçeli'nin Açıklamalarına Yanıt Verdi

Davutoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tutumunun dikkat çekici olduğunu belirterek, Bahçeli'nin söylemlerinin somut adımlarla desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, siyasetin insana saygı temelinde yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Saadet Partisi Genel Başkanvekili Mahmut Arıkan'ın Mesajları

Saadet Partisi Genel Başkanvekili Mahmut Arıkan, Cumhuriyet'in asıl sahibinin millet olduğunu belirtti. Arıkan, "Bu altında durduğumuz çatının sahibi millettir." diyerek, millete rağmen yapılan her sesi eleştirdi.

İsrail'in Saldırılarına Karşı Çıktı

Gazze'ye yönelik saldırılara dikkat çeken Arıkan, taraf seçmenin önemine vurgu yaparak, "Ya vahşetten tarafsınız ya da mazlumdan. Artık gri bölgede durmaya çalışanlara sesleniyorum; siyah ya da beyaz olmalısınız. Yeriniz Filistin'den yana olmalıdır." dedi.

Bütçe Eleştirisi

2025 bütçesi hakkında eleştirilerini paylaşan Arıkan, "Geliniz aziz milletimizin refahını düşünerek bir bütçe hazırlayalım." önerisinde bulundu. 2024’te açlıkla mücadele eden vatandaşların umutlarının da göz önünde bulundurulması gerektiğini savundu.