Geleneksel Türk Okçuluğu Puta Yarışması'nda Ödüller Sahiplerini Buldu

8. Geleneksel Türk Okçuluğu Puta Yarışması

Geleneksel Türk okçuluğu alanında büyük bir etkinlik olan 8. Geleneksel Türk Okçuluğu Puta Yarışması, Ümraniye Belediyesi tarafından Millet Bahçesi Spor Tesisleri'nde düzenlendi. Etkinliğe, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan katılarak önemli açıklamalarda bulundu.

Geleneksel Okçuluğun Geleceği

Erdoğan, geleneksel okçuluğun gelişiminin, bir neslin kendi kimliği ve kültürüyle geleceğe bir güvenle ilerlemesine katkı sağladığını söyledi. Alanda elde edilen kısa süredeki olumlu sonuçlardan mutluluk duyduğunu belirtti: "Bu yolda çok kısa sürede çok güzel neticeler aldığımız için umutluyuz."

Sporcu Sayısı ve Federasyonun Başarılı Çalışmaları

Ödül töreninde konuşan Erdoğan, Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu'nun 2019’da kurulduğunu ve salgın dönemine rağmen son 5 yılda en hızlı büyüyen federasyon konumuna geldiğini vurguladı. Federasyona kayıtlı lisanslı sporcu sayısının 23 bin, kulüp sayısının 750 ve hakem sayısının 1250’ye ulaştığını ifade etti.

Ödül Töreninde Gurur Dolu Anlar

Etkinlikte, yarıma katılan sporcular ve aileleri tebrik edildi. Erdoğan, okçuluğun milli bir spor olduğunu ve gençlerin bu alandaki duruşlarının oldukça önemli olduğunu dile getirdi. "Geleneksel Türk okçuluğundaki sporcu gençlerimizin ahlakı ve bilinci gerçekten bambaşka bir düzeyde. Onun için hepsiyle gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Gelecek İçin Umut Vaat Ediyor

Türkiye'nin uluslararası arenada geleneksel okçulukta ilerlediğini belirten Erdoğan, "Astana'daki Dünya Göçebe Oyunları'nda sporcumuz bir altın madalya aldı. Bu spor alanında daha çok uluslararası başarı bekliyoruz," dedi.

Ümraniye Belediye Başkanı'nın Vurgusu

Etkinlikte, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da bir konuşma yaparak, okçuluğun kültürel miras açısından önemine dikkat çekti. Yıldırım, gençler için bu tür etkinliklerin teşvik edici olduğunun altını çizdi ve yarışmacılara teşekkür etti.

Yarışma sonunda başarılı olan sporculara ödüllerini takdim eden Erdoğan ve Yıldırım, geleneksel Türk kıyafetleri giymiş sporcuların katılımıyla renkli anlar yaşandı.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Ümraniye Belediyesi tarafından Millet Bahçesi Spor Tesisleri'nde gerçekleşen 8. Geleneksel Türk Okçuluğu Puta Yarışması ödül törenine katılarak konuşma yaptı.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Ümraniye Belediyesi tarafından Millet Bahçesi Spor Tesisleri'nde gerçekleşen 8. Geleneksel Türk Okçuluğu Puta Yarışması ödül törenine katılarak konuşma yaptı.