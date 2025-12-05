Gelibolu'da 45 kilo vatoza el konuldu, 37 bin 770 lira para cezası

Gelibolu'da sürdürülen denetimlerde avlanması yasak 45 kilogram vatoz (Raja clavata)'a el konuldu ve 37 bin 770 lira idari para cezası uygulandı.

Yayın Tarihi: 05.12.2025 14:40
Güncelleme Tarihi: 05.12.2025 14:40
Gelibolu'da 45 kilo vatoza el konuldu, 37 bin 770 lira para cezası

Gelibolu'da sürdürülebilir su ürünleri denetimleri yoğunlaştırıldı

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda sürdürülebilir su ürünleri avcılığını sağlamak amacıyla denetimler yapılıyor.

Denetim alanları ve uygulama

Çanakkale Boğazı, Marmara Denizi, karaya çıkış noktaları, nakil vasıtaları, su ürünleri toptan ve perakende satış yerleri ile soğuk hava depolarında gerçekleştirilen kontrollerde ekipler son bir hafta içinde saha çalışması yürüttü.

El konulan tür ve kesilen ceza

Gerçekleştirilen denetimler sonucu, avlanması yasak türlerden 45 kilogram vatoz balığı (Raja clavata)'na el konuldu. Ayrıca ekipler tarafından 37 bin 770 lira tutarında 1 adet idari para cezası uygulandı.

İlçedeki denetimlerin sürdürüldüğü belirtildi.

