Bolu'da Pazardan Alınan Mantar Zehirledi: 'Kimse mantar satın almasın'

Bolu'da pazardan alınan mantar zehirledi, mağdur vatandaştan uyarı

17 Kasım'da Mudurnu Pazarı'nda başlayan zehirlenme vakası

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, 17 Kasım tarihinde Mudurnu Pazarı'ndan aldığı mantarı tükettikten sonra zehirlenip baygın bulunan 45 yaşındaki Turgut Varol, tedavisinin ardından taburcu oldu.

Varol, önce Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı; burada 2 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra tedavisinin tamamlanması için Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavinin ardından Mudurnu'ya döndü.

Varol'un yaşadıkları ve uyarısı

Olayı anlatan Varol, 'Mantarı yedikten sonra mide bulantısı başladı. 2 defa istifra ettikten sonrasını hatırlamıyorum. Beni ev sahibim Kenan abi bulmuş. Ambulansta "zehirlendin, seni hastaneye götürüyoruz" dediler' ifadelerini kullandı.

Varol, zehirlendiği mantarın Mudurnu Pazarı'ndan aldığı Kanlıca mantarı olduğunu belirtip, 'Mantar bildiğim bir mantar aslında ama büyük ihtimal yanlarda duran diğer mantarlardan bulaşmıştır' dedi. Tek yaşadığı için yardımın geç ulaştığını ve bunun durumunu ağırlaştırdığını vurguladı.

Halkı uyaran Varol, 'Bence kimse mantarı satın almasın. İsterlerse kendileri toplasınlar. Aldığınız mantara bakarak alıyorsunuz ama yandaki zehirli mantarlar diğer mantarı etkiliyor' şeklinde çağrıda bulundu. Varol özellikle pazardan mantar alırken dikkatli olunmasını istedi.

Yetkililer ve sağlık kuruluşları tarafından yapılacak bilgilendirmelerin önemine dikkat çekilen olay, pazardan mantar temini konusunda toplumda tedirginlik yarattı.

TURGUT VAROL