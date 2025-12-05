Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü'ne 57 Yeni Araç Tahsis Edildi

İçişleri Bakanlığı tarafından tahsis edilen 57 araç Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi; törene müdür ve kurum temsilcileri katıldı.

Yayın Tarihi: 05.12.2025 22:40
Güncelleme Tarihi: 05.12.2025 22:40
Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü emrinde kullanılmak üzere tahsis edilen 57 araç, düzenlenen törenle hizmete alındı.

İçişleri Bakanlığı tarafından emniyet ve jandarma bünyesinde kullanılmak üzere 9 bin 200 yeni hizmet aracı alımı yapıldı. İstanbul’daki törenin ardından Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere getirilen 57 araç, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Törene Katılanlar

Törene, İl Emniyet Müdürü Aytekin Canıtez, eşi Canan Canıtez, Özel Harekat Polis Eğitim Merkezi Müdürü Arif Özdemir, şube müdürleri ve kurum temsilcileri katıldı.

