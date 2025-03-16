Gelibolu Yarımadası'nda Çanakkale Deniz Zaferi Törenlerinin Provası Gerçekleştirildi

Gelibolu Yarımadası'nda Zafer Provası

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi‘nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tarihi Gelibolu Yarımadası'nda gerçekleştirilen törenlerin provası büyük bir coşku içinde yapıldı.