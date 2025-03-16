Gelibolu Yarımadası'nda Çanakkale Deniz Zaferi Törenlerinin Provası Gerçekleştirildi

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yılı dolayısıyla Gelibolu Yarımadası'nda tören provası yapıldı. Çanakkale ruhu her daim yaşatılacak.

Yayın Tarihi: 16.03.2025 13:51
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 13:51
Gelibolu Yarımadası'nda Çanakkale Deniz Zaferi Törenlerinin Provası Gerçekleştirildi

Gelibolu Yarımadası'nda Zafer Provası

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi‘nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tarihi Gelibolu Yarımadası'nda gerçekleştirilen törenlerin provası büyük bir coşku içinde yapıldı.

Şehitler Abidesi'nde düzenlenen provada, 2. Kolordu Komutanlığı

Prova Sırasında Önemli İsimler İncelemelerde Bulundu

Prova kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız ve 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız tören alanında incelemelerde bulundu. Ayrıca, Gelibolu Yarımadası’nı ziyaret edenler provayı büyük bir ilgiyle izledi, askerlerle fotoğraf çektirdi.

Çanakkale Ruhunun Önemi Vurgulandı

Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı Kaşdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü kutlamaları için son aşamaya gelindiğini belirterek, Şehitler Abidesi tören alanında hazırlıkları tamamladıklarını ifade etti.

Kaşdemir, her yıl olduğu gibi 18 Mart günü devletle ve milletle bu büyük zaferi kutlayacaklarını vurgulayarak, "Bir kez daha o büyük zaferin kahramanlarını, Çanakkale'nin şehit ve gazilerini rahmet ve şükranla anacağız. O büyük ve yüksek karakterli insanlar 110 yıl önce bu topraklarda Çanakkale'yi geçilmez yaptılar, canlarını ortaya koydular. Hem Türk tarihinin hem de dünya tarihinin akışını değiştirdiler. O büyük zaferden sonra Kurtuluş mücadelemiz ateşlendi, o mücadeleden sonra da Cumhuriyetimize kavuştuk. Çanakkale ruhu bu topraklarda bu millet ve ülke için çok önemlidir, her zaman var olacaktır. Bizler de Çanakkale ruhuna her sahip çıkacağız." şeklinde konuştu.

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