Gelin Kayınvalidesine Karaciğerini Verdi: OMÜ'de Başarılı Nakil

Karadeniz Bölgesi’nde karaciğer nakli yapılan tek merkez olan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde örnek bir operasyon başarıyla tamamlandı. Giresun'da yaşayan 59 yaşındaki Ayşe Öztürk, gelini tarafından verilen karaciğerle hayata tutundu.

Operasyonun süreci ve donör uyumu

Yaklaşık bir buçuk yıl önce sırt ağrısı şikâyetiyle hastaneye başvuran Ayşe Öztürk’ün yapılan tetkiklerinde karaciğerinde kitle tespit edildi. Tedavi için Samsun OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne başvuran Öztürk’ün karaciğer nakli olması gerektiğine karar verildi. İlk olarak oğlu Şenol Öztürk’ten alınan kan örnekleri uyum sağlamazken, gelini 34 yaşındaki, 2 çocuk annesi Tuğba Öztürkten alınan örneklerin uyumlu olduğu belirlendi. Nakil 17 Aralık tarihinde gerçekleştirildi.

Ameliyat ekibi ve hasta sözleri

Karaciğer Nakli Sorumlusu Doç. Dr. Oğuzhan Özşayın koordinesinde Doç. Dr. Kağan Karabulut, Prof. Dr. Burcu Üstün, Prof. Dr. Ersin Köksal ve Dr. Esra Turunç tarafından gerçekleştirilen ameliyat başarıyla tamamlandı.

Sağlığına kavuşan Ayşe Öztürk, "Hekimlerimizden ve gelinimden Allah razı olsun. Bana çocuk gibi baktılar. Gelinimin Allah tuttuğunu altın etsin" dedi. Gelin Tuğba Öztürk ise, "Sonuçta bir insan hayatı söz konusuydu. Buna kayıtsız kalamazdım. İnsan bu süreci birebir yaşayınca organ naklinin ne kadar önemli olduğunu daha iyi anlıyor. Herkesin bu konuda daha duyarlı olması gerekiyor" diye konuştu.

Oğlu Şenol Öztürk de, "Annemin sırt ağrısıyla başlayan bir süreçti. Yapılan tetkiklerde kitle tespit edildi. Hocalarımız karaciğer naklinin şart olduğunu söyledi. Önce benden denendi ancak kanım uymadı. Eşim sağ olsun, onun kanı uydu. Şu anda hem annemin hem de eşimin sağlık durumu çok iyi" ifadelerini kullandı.

OMÜ'nün rolü ve organ bağışı verileri

Doç. Dr. Oğuzhan Özşay, OMÜ'nün Karadeniz Bölgesi'nde karaciğer nakli yapan tek merkez olduğuna dikkat çekerek, "2018 yılında buraya bir hayalin peşinden gelerek başladım. Bu hayal, canlı vericili karaciğer nakliydi. Bugün Karadeniz’de bu nakilleri yapan tek merkez olmanın gururunu yaşıyoruz" dedi ve canlı vericili karaciğer naklinin son dönem karaciğer hastaları için önemini vurguladı.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın ise organ bağışının önemine işaret ederek şu verileri paylaştı: Üniversitede bugüne kadar toplam 82 karaciğer nakli gerçekleştirilmiş olup bunların 76’sı kadavradan, 6’sı canlı vericiden yapılmıştır. 2019 yılından bu yana canlıdan organ nakilleri yapılmakta; 2025 yılında kurum bünyesinde 20 karaciğer nakli gerçekleştirilmiş ve bu yıl içinde 4’üncü canlı vericili karaciğer nakli de tamamlanmıştır. Üniversitede toplam 596 böbrek nakli yapılmış, bu yıl ise üniversite rehberliğinde bin 396 vatandaş organ bağışında bulunmuştur. Aydın, ülke genelinde yaklaşık 33 bin kişinin organ beklediğini hatırlatarak toplumda organ bağışı bilincinin artmasının önemini vurguladı.

OMÜ, canlı vericili karaciğer nakillerinde bölgenin tek merkezi olarak hizmet vermeye devam ediyor ve bu tür operasyonların artmasının hastalar için hayati önem taşıdığı belirtiliyor.

AYŞE ÖZTÜRK VE GELİNİ TUĞBA ÖZTÜRK