Gelir beyan etmeyen fenomenler radara girdi: Gelirini belirtmeyenlere yönelik çalışma başlatıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi kaybı ve kaçağıyla mücadele için yaptıkları çalışmaları anlattı. Dünyada hızla büyüyen e-ticaretin COVID-19 salgını nedeniyle Türkiye'de de arttığını belirten Şimşek, e-ticaretin elektronik ödemeleri de yükselttiğini ifade etti.

Şimşek, ticaretin vergiye yansıtılması için Bakanlıkça geniş çaplı incelemeler yürüttüklerini belirterek, vergi kaybı ve kaçağıyla mücadele için banka kartı, kredi kartı ve sanal kartla gerçekleştirilen elektronik ödemeleri sıkı sıkıya izlediklerini söyledi.

Şimşek, sosyal medya uygulamalarından kazanç sağlayanları da takip ettiklerini belirterek, şunları söyledi: "Başta fenomenler olmak üzere, Instagram, Twitch, TikTok ve Facebook gibi sosyal medya uygulamalarından gelir elde edip, bu gelirleri beyan etmeyenler hakkında çalışma başlatıldı. Bu kişilerin tahsilat yöntemi olarak genellikle elektronik ödeme kuruluşlarını tercih ettikleri dikkate alınarak, analizin kapsamı sosyal medya uygulamalarını da kapsayacak şekilde genişletildi. Bu kapsamda sosyal medya uygulamaları üzerinden gerek içerik sağlayıcı olarak gerekse mal veya hizmet satışı gerçekleştirerek gelir elde eden çok sayıda kişi tespit edildi. e-Ticaret ve sosyal medya uygulamalarına yönelik yapılan analiz çalışmaları sırasında gelir elde ettiği halde hiç vergi mükellefiyeti bulunmayanlar tespit edilerek gerekli işlemler başlatıldı."

VERGİ ÖDEMEYENLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR SÜRDÜRÜLÜYOR

Şimşek, restoran ve kafelerde yüzde 1 KDV oranıyla yapılan satışlar üzerinden yaklaşık 6 bin 200 mükellefi incelediklerini ve işlemleri başlattıklarını söyledi.

Şimşek, ayrıca, kazancını beyan etmeyen, eksik beyan eden mükelleflerle de karşılaşıldığını belirterek, bunlar için gönüllü uyum ve izah çağrısı yapılması da dahil olmak üzere tüm işlemlerin başlatıldığını söyledi. Vergi kaybı ve kaçağını önlemek için yürütülen çalışmaların sürdürüleceğini dile getiren Şimşek, mükelleflerin uyum sağlamaları için rehberlik ve bilgilendirme çalışmalarının da gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bakanlığın vergi kaybı ve kaçakçılığını önlemek adına çeşitli sektörleri yakın takibe aldıklarını belirten Şimşek, denetimlerin sahada olduğu kadar elektronik ortamda da devam ettirildiğini söyledi. Denetimler esnasında ciddi oranda vergi kaybı bulunduğunu tespit ettiklerini belirten Bakan Şimşek, vergi kaçıranlara göz açtırmayacaklarının altını çizdi.