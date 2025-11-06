Gemerek'te uyuşturucu kullanmaktan aranan A.B. yakalandı

Sivas'ın Gemerek ilçesinde uyuşturucu kullanmak suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan A.B., Gemerek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 10:35
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 10:35
Gemerek'te uyuşturucu kullanmaktan aranan A.B. yakalandı

Gemerek'te uyuşturucu kullanmaktan aranan A.B. yakalandı

İlçe emniyeti operasyonu sonucu şüpheli teslim edildi

Sivas'ın Gemerek ilçesinde, uyuşturucu kullanmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan bir kişi emniyet güçleri tarafından yakalandı.

Gemerek İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda; kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasıA.B. isimli şahıs yapılan operasyonla yakalandı.

Yakalanan şüpheli hakkında yapılan adli işlemlerin ardından, Sivas Açık Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma ve yakalama çalışmalarını yürüten birim olarak Gemerek İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri bilgilendirme yaptı.

SİVAS’IN GEMEREK İLÇESİNDE UYUŞTURUCU KULLANMAK SUÇUYLA ARANAN ŞAHISLAR YAKALANDI.

SİVAS’IN GEMEREK İLÇESİNDE UYUŞTURUCU KULLANMAK SUÇUYLA ARANAN ŞAHISLAR YAKALANDI.

SİVAS’IN GEMEREK İLÇESİNDE UYUŞTURUCU KULLANMAK SUÇUYLA ARANAN ŞAHISLAR YAKALANDI.

İLGİLİ HABERLER

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin Erdemli'de Jandarma 25 Kök Kenevir ve 1 Kilo 250 Gram Esrar Ele Geçirdi, 1 Şüpheli Yakalandı
2
Kan kanserlerinde tedavi başarısı artıyor: CAR-T ve akıllı ilaçlarda yeni umut
3
AK Partili Başdaş: Konak Belediyesi İflas Etti
4
Başkan Ertuğrul Tetik Sahada: Merkez Büfe Park Yenileniyor
5
Nilüfer-Stara Zagora İşbirliği: Yatırım ve Kültür Öne Çıktı
6
Elazığ'da Yıllardır Süren Dama Geleneği Çay Ocağında
7
Bilecik Yenipazar'da Öğrenci Servisi Denetimi

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek