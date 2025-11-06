Gemerek'te uyuşturucu kullanmaktan aranan A.B. yakalandı

İlçe emniyeti operasyonu sonucu şüpheli teslim edildi

Sivas'ın Gemerek ilçesinde, uyuşturucu kullanmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan bir kişi emniyet güçleri tarafından yakalandı.

Gemerek İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda; kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasıA.B. isimli şahıs yapılan operasyonla yakalandı.

Yakalanan şüpheli hakkında yapılan adli işlemlerin ardından, Sivas Açık Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma ve yakalama çalışmalarını yürüten birim olarak Gemerek İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri bilgilendirme yaptı.

